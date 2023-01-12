Обтягивающие модели вообще антитренд: как создавать теплые образы со свитером оверсайз – хитом 2023 года

Изделия оверсайз в 2023 году продолжают удерживать лидирующие позиции. В этом сезоне особенно актуальными являются свитера оверсайз, на несколько размеров больше, под горло или с округлым вырезом. Главное, чтобы изделие не облегало вашу фигуру — это основное условие.

Проблема заключается в следующем: как в свитере оверсайз выглядеть женственно и элегантно? Ведь из-за объемного верха автоматически создается бесформенный силуэт. Есть несколько способов исправить ситуацию. Вдохновляемся идеями.

С мини-юбкой

Если вам нравятся дерзкие молодежные образы, тогда возьмите на вооружение данную комбинацию. Свитер оверсайз закрывает большую часть юбки, поэтому смотрится как короткое платье. Материал юбки — на ваше усмотрение. Это может быть как изделие из денима, так и из тонкой струящейся ткани.

В контексте такого образа из обуви будут уместны ботфорты или просто высокие сапоги. Отдавайте предпочтение изделиям с широким голенищем.

С юбкой миди

Если вам нравятся многослойные образы, тогда обратите внимание на данный вариант. В этом луке сочетаются сразу два тренда — свитер оверсайз и юбка длины миди.

Если хотите сделать образ более женственным, рассмотрите плиссированную юбку или изделие из атласной ткани. Создавайте монохромные образы, сочетая предметы гардероба одной цветовой гаммы, но разных оттенков.

Из обуви подойдут ботильоны либо высокие сапоги на каблуках.

С расклешенными брюками

В этом году вернулся такой ретро-тренд, как брюки с клешем от колена. Это идеальный фасон для высоких стройных девушек. Если раньше такие брюки чаще всего носили с укороченными кофтами, то в этом сезоне — со свитерами оверсайз. Если подберете одежду нейтральных неброских цветов, то получите стильный офисно-деловой образ.

С ботфортами

Весьма эпатажный и гламурный образ получается при сочетании удлиненного оверсайз-свитера с ботфортами до бедра. В данном случае свитер выполняет функцию платья. Если вы немного дискомфортно чувствуете себя в экстремально коротких платьях, то под низ можете надеть шорты.

Создайте яркий образ с помощью свитера с принтом и лакированных ботфортов. Если свитер будет в спортивном, немного мужском стиле, тогда получится очень современный и совсем не провокационный образ.

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С кожаными брюками

Изделия из кожи никогда не выходят из моды. Но если раньше чаще всего кожаные штаны были облегающими, то сегодня — широкими и свободными. Подберите фасон штанов наподобие кюлотов или палаццо и сочетайте их со свитером оверсайз и с элегантной обувью на каблуках. Если в вашей организации не слишком строгий дресс-код, то такой наряд вполне может подойти для офиса и работы.

С джинсами и футболкой

Обратите внимание на то, что свитер оверсайз необязательно должен быть удлиненным. Не менее стильно смотрятся укороченные изделия. Их вы можете интегрировать в повседневные луки. Например, сочетайте короткий свитер оверсайз с джинсами и с футболкой из хлопка. У вас получится молодежный дерзкий образ.

С брюками прямого кроя и с пальто

Если вам нравятся элегантные и сдержанные образы, тогда вам точно придется по душе данная идея. Речь идет о том, чтобы сочетать свитер оверсайз с классическими брюками прямого кроя со стрелками и с длинным пальто. Дополните наряд элегантной обувью на каблуках. В таком наряде не стыдно прийти на деловую встречу или просто на работу.

С карго

Штаны карго с накладными карманами — тренд прошлого и текущего года. С ними тоже можно сочетать свитера оверсайз, но при одном условии. Карго должны иметь высокую посадку. В таком случае у вас будет возможность заправить свитер в штаны. Таким образом вы сможете подчеркнуть или хотя бы обозначить талию, а значит, силуэт не получится бесформенным.