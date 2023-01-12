Больше не может – Личное мнение
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Не помню уже чем известный Джиган чуть не расплакался — через месяц будет 14 февраля, а значит снова устраивать праздник.
Я не могу так жить, прокомментировал ситуацию Джиган.
Фото: Соцсети
Жалко, конечно, Джигана, ответила Оксана Самойлова, но что делать.
И действительно, что им делать?
А делать нечего. Вся известность Самойловых держится на трёх китах:
1) Они устали
2) Им нужно в путешествие
3) Организовали на ровном месте праздник.
Ничего не забыла? Вроде, всё.
Если Самойловы перестанут уставать, путешествовать и закатывать праздники, смотреть будет не на что. Это работа такая у них — жизнь в радость.
Проиграв в камень-ножницы-бумагу жене, Джиган отвечает теперь за организацию 14 февраля. Кто-то в офис ходит и говорит, как его это достало, а вот Джиган не может больше праздновать и отдыхать.
И вы знаете, лучше — в офис. Вот серьёзно, если перестать смеяться, то я бы точно не захотела такого формата жизни, ставшего работой.
То шашлык нужно жарить. То гостей принимать. То день рождения, свадьба, романтические праздники. И всё это разбавляется путешествиями и фотосессиями.
Жалко Джигана. Да и Самойлову тоже жалко.
Вы смогли бы так жить?
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Источник: Лена Миро
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