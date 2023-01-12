Больше не может – Личное мнение

Не помню уже чем известный Джиган чуть не расплакался — через месяц будет 14 февраля, а значит снова устраивать праздник.

Я не могу так жить, прокомментировал ситуацию Джиган.



Фото: Соцсети

Жалко, конечно, Джигана, ответила Оксана Самойлова, но что делать.

И действительно, что им делать?

А делать нечего. Вся известность Самойловых держится на трёх китах:

1) Они устали

2) Им нужно в путешествие

3) Организовали на ровном месте праздник.

Ничего не забыла? Вроде, всё.

Если Самойловы перестанут уставать, путешествовать и закатывать праздники, смотреть будет не на что. Это работа такая у них — жизнь в радость.

Проиграв в камень-ножницы-бумагу жене, Джиган отвечает теперь за организацию 14 февраля. Кто-то в офис ходит и говорит, как его это достало, а вот Джиган не может больше праздновать и отдыхать.

И вы знаете, лучше — в офис. Вот серьёзно, если перестать смеяться, то я бы точно не захотела такого формата жизни, ставшего работой.

То шашлык нужно жарить. То гостей принимать. То день рождения, свадьба, романтические праздники. И всё это разбавляется путешествиями и фотосессиями.

Жалко Джигана. Да и Самойлову тоже жалко.

Вы смогли бы так жить?

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