Звезда “Эйфории” Сидни Суини сыграет в ромкоме от автора “Секса по дружбе”

Актриса Сидни Суини, получившая наибольшую популярность после роли Кэсси в сериале “Эйфория”, сыграет в новой романтической комедии. Ее снимет автор “Секса по дружбе” и “Кролика Питера” Уилл Глак. Компанию на экране Суини составит Глен Пауэлл, появившийся в “Королевах крика” и “Скрытых фигурах”.

По информации Deadline, картину выпустит киностудия Sony Pictures. Сценарий будущего фильма подготовила Илана Уолперт. Уилл Глак также работал над финальной версией текста. Сюжет ленты пока не раскрывается.

Известно, что ромком получит возрастной рейтинг R. Это означает, что зрители младше 17-ти лет смогут посмотреть его только в сопровождении взрослых. Как правило, такой рейтинг указывает на сексуальные сцены в фильме, нецензурные выражения или фрагмент с насилием либо употреблением запрещенных веществ.

Продюсерами проекта выступят Джо Рот, Джефф Киршенбаум и сам Глак. Исполнительными продюсерами станут Суини, Натали Селлерс и Алисса Олтман из RK Films. Съемки начнутся в конце февраля.

Ранее стало известно о том, что Сидни Суини снимется в спин-оффе “Человека-паука” вместе с Эммой Робертс и Дакотой Джонсон. Съемки фильма “Мадам Паутина” стартуют совсем скоро. Любителей комиксов ждет отличный актерский состав.