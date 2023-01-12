Песни смерти

Президент приглашает погибнуть за Родину.

Выражение «отдать жизнь за Родину» прежде звучало так: «положить живот на алтарь Отечества». Поэтому сказанные под Новый год слова президента ни у кого сомнений не вызвали и толкованиям не подлежат. Речь шла о готовности погибнуть.

ПУТИН. 99,9% наших жителей готовы всё положить в интересах Родины. РФ — особая страна и у нас живут особые люди.

Мы — особые. Десятки лет по радио ежедневно звучали песни, которые вошли народу в плоть и кровь. Так же, как входит мат.

Материтесь лично вы или нет — не важно, важно, что мат у вас внутри всегда готов.

Так и эти песни: «Ландыши» ли, «Катюша» ли, «Каховка» — поём ли мы их или нет — они у нас внутри. Они наша база, часть фундамента.

В числе родных песен много песен смерти. Ребёнком же не задумываешься о смысле. Да и потом не задумываешься. Главное — звучит лихо!

Вперед вы, товарищи, не смейте отступать!

Чапаевцы смело привыкли умирать!

Честное слово, это загадка. Чтобы привыкнуть к чему-нибудь, надо это повторить хотя бы несколько раз. В 1919 году каждый умирал однократно; так сказать, не успев привыкнуть. Гражданская война — не компьютерная игра.

Смело мы в бой пойдём

За власть Советов!

И как один умрём

В борьбе за это!

Опять загадка: кому потом достанется «это», если все умрём? Кто бенефициар?

Митинг-концерт «За сильную Россию!». Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

В этом смысле слова президента про 99,9% гораздо понятнее: видимо, оставшейся 0,1% всё и достанется. (Кстати, одна тысячная доля населения в нашей стране — это 140 тысяч человек, не так уж мало.)

5 сентября 2022 года на Камчатке президент РФ встретился с участниками Всероссийского молодёжного экологического форума. Мальчики и девочки рассказывали, как они борются за охрану окружающей среды, за гибнущие леса, за исчезающие породы птиц. Президент всецело одобрял их борьбу за улучшение жизни, а под конец вдруг заговорил о смерти.

ПУТИН: Жить надо ради того, за что можно умереть!

Стоит ли на самом деле умирать в борьбе за сохранение, например, стерхов — трудно сказать.

Путин сказал это детям через сто лет после окончания Гражданской войны и (как потом стало ясно) за две недели до объявления частичной мобилизации. Прозвучало как-то нелогично и уж точно не экологично.

Во избежание дежурных обвинений (мол, вырвано из контекста) приведём опасный пассаж целиком.

ПУТИН (цитируем по kremlin.ru): Есть такое выражение (тому, кто мне об этом сказал, я обещал, что я это обязательно как-нибудь публично воспроизведу вслух): «Жить надо ради того, за что можно умереть».

Заметим: перед чеканной формулой из семи слов Путин произнёс некий сбивчивый, засоряющий фразу зачин из 19 слов и почему-то не назвал этого своего знакомого.

Дело в том, что любимый философ президента Ильин умер в 1954-м, и значит, разговор с идеологом мог бы случиться у Путина самое позднее в возрасте двух лет.

Иван Александрович Ильин. Фото: википедия

В трактате Ильина «Путь духовного обновления» процитированная максима выглядит так: «Жить стоит только тем и верить стоит в то, за что стоит бороться и умереть». На наш взгляд, Путин, цитируя, радикально упростил и сдвинул суть в сторону смерти.

Не будем придираться, формула Ильина могла попасть к президенту через десятые руки, разумеется, не утратив пафоса. Хуже другое: Ильин сотрудничал с гестапо, одобрял фашизм и активно поддерживал Гитлера.

В частности, в статье Ильина «Национал-социализм. Новый дух» читаем:

«Гитлер остановил процесс большевизации в Германии и оказал этим величайшую услугу всей Европе. Сброшен либерально-демократический гипноз непротивленчества. Пока Муссолини ведёт Италию, а Гитлер ведёт Германию — европейской культуре даётся отсрочка. Дело прежде всего в том, чтобы мы сами верно поняли, продумали и прочувствовали дух национал-социалистического движения. Несправедливое очернение и оклеветание его мешает верному пониманию, грешит против истины и вредит всему человечеству».

Понятно? По Ильину, очернять нацизм = вредить человечеству. (В скобках заметим: очернить чёрное невозможно.)

Но мы отвлеклись. Нас сейчас интересует не Гитлер и не немецкий фашизм, и не эмигрант-философ, а родные песни, родная литература и вообще всё родное. В том числе народ, президент, Москва, Лужники.

23 февраля 2012 года на митинге в Лужниках прозвучала такая речь:

ПУТИН: Мы помним эти слова ещё с детства, со школы, помним этих воинов, которые перед битвой за Москву клялись в верности отечеству и мечтали умереть за него. Помните, как они говорили? И Есенина будем помнить, будем все помнить наше величие. Так вот, вспомним эти слова:

Умрёмте ж под Москвой,

Как наши братья умирали!

И умереть мы обещали,

И клятву верности сдержали!

Битва за Россию продолжается, победа будет за нами!

Фото: Алексей Душутин / «Новая газета»

Многие тогда обратили внимание на неизвестно как вскочившего сюда Есенина (это, конечно, была оговорка). Но, может быть, именно Есенин отвлёк нас от гораздо более существенного вопроса. А именно: почему кандидат в президенты РФ кричит героически: «Умрём под Москвой!»? Разве Наполеон или Макрон (имя врага условно) уже у стен русской столицы?

Другой очень важный вопрос: кто это воскликнул в хрестоматийном «Бородино» Лермонтова? Разве царь или хоть царевич (кандидат в цари)? Нет, у поэта этот призыв звучал из уст командира, погибшего на поле боя:

Полковник наш рождён был хватом:

Слуга царю, отец солдатам…

Да, жаль его: сражён булатом,

Он спит в земле сырой.

В Лужниках, как мы понимаем, президенту ничего не грозило — кругом рамки металлоискателей, снайперы…

Но гораздо важнее — грубый обман, не замеченный и не понятый толпой, которую привезли в Лужники на автобусах вовсе не сражаться; их задача была лишь махать флажками и кричать «Дааа!». Согласитесь, когда тебе ничего не грозит, восторженно кричать проще, чем идя в штыковую атаку.

А в чём же грубый обман? Он в словах Путина «клялись в верности отечеству и мечтали умереть за него». Это шулерский приём. Клясться в верности отечеству — не проблема, на это ежедневно способен любой депутат Госдумы, любой арбатский генерал. Но мечтать умереть? Разве русские солдаты 1812 года были психопаты? Они мечтали победить! Победить, а не умереть.

Но Путин (даже когда он в своём воображении представлял Россию будущей жертвой чужой агрессии) говорил о смерти, а не о победе над врагом.

ПУТИН (Валдайский форум, 2018): Агрессор должен знать, что возмездие неизбежно, что он будет уничтожен. А мы — жертвы агрессии, и мы как мученики попадём в рай, а они просто сдохнут.

Это была «свободная дискуссия», он говорил без бумажки. Но пропуск в рай не ФСО выписывает и даже не президент России. Он и в Лужниках 2012 года говорил без суфлёра (иначе Есенин бы не проскочил) — значит, «мечтали умереть», это постоянная мысль, то желание, которое он хочет внушить (всучить, впарить) народу в качестве святого долга.

«Лужники». 2012 год. Фото: ITAR-TASS

Для погибающих сейчас на СВО (точнее, для их семей) президентом обещаны выплаты нескольких млн рублей и всякие льготы детям. Во время Гражданской войны о таком счастье слыхом не слыхали, умирали совсем бесплатно.

Но святой долг совсем не в том, чтоб умереть, а в том, чтобы построить счастливую жизнь, вопреки тем, кто несёт народам бедствия и гибель.

Эта простая и всем понятная идея была удачно сформулирована полтора века назад и стала гимном сперва для французов, а потом для сотен миллионов. Интернационал.

Довольно нас поить дурманом! Прощай, военная муштра! Народам — мир, война — тиранам! Забастовать, солдат, пора.

Когда ж прикажут каннибалы Нам всем геройски околеть — Тогда по нашим генералам Своим же пулям полететь!

Довольно кровь сосать, вампиры, Тюрьмой, налогом, нищетой! У вас — вся власть, все блага мира, А наше право — звук пустой!

Довольно королям в угоду Дурманить нас в чаду войны! Война тиранам! Мир народу! Бастуйте, армии сыны!

Когда ж тираны нас заставят В бою геройски пасть за них — Убийцы, в вас тогда направим Мы жерла пушек боевых!

Это есть наш последний И решительный бой; С Интернационалом Воспрянет род людской!

Суть этой песни — жизнь и мир, а не война и смерть. В этой песне нет ни французов, ни русских, нет немцев, украинцев, американцев — в ней нет наций, а значит, исключена национальная вражда. Узнаёте идею?

АПОСТОЛ ПАВЕЛ (послание к Колоссянам): Нет ни эллина, ни иудея… варвара, скифа… Отложите всё: гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших.

«Отложите» — означает: не оставьте на завтра, а откажитесь от этого совсем. Для начала можно хотя бы выключить телевизор, откуда хлещет бешеная злоба. Не можете выключить? А если вам поставить условие: включишь телевизор — умрёт твой ребёнок? Всё равно включите? Ну тогда пойте песни смерти.

Александр Минкин

P.S.

Интернационал был гимном СССР до 1944 года. Потом призыв к миру, требование реальных прав человека и угроза повернуть пушки против своих тиранов — всё это стало пахнуть изменой Родине. И Сталин приказал сочинить новый гимн. Путин вернул его в 2000-м, как только пришёл к власти.

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