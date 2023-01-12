Скандалы: Против главы НПО им. Лавочкина завели дело из-за поставок РД-180 в США

Ущерб от их действий превысил 662 млн руб.

Следственный комитет и прокуратура России расследуют дело о злоупотреблениях полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК) действующим гендиректором АО «Научно-производственное объединение им. С. А. Лавочкина» Владимиром Колмыковым и бывшим главой Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» Владимиром Солнцевым. Им может грозить пять и семь с половиной лет тюрьмы, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, знакомый с материалами уголовного дела.

По его словам, в марте 2015 года Колмыков, будучи исполнительным директором АО «НПО «Энергомаш», под давлением ранее занимавшего эту должность Солнцева, который якобы и пролоббировал его назначение, подписал изменения к лицензионному соглашению № 23 с ООО «РД АМРОСС, ЛЛС», которое было заключено в конце сентября 2002 года в рамках контракта, связанного с поставками жидкостных ракетных двигателей РД-180 для их установки на американские ракеты-носители Atlas.

Соглашение, как было установлено в ходе расследования, заключалось на невыгодных для России и НПО условиях. Согласно ему, ООО, которое являлось совместным предприятием НПО «Энергомаш» и американской компании Pratt & Whitney, с 2022 года передавалось право использования патентов и технической документации ракетных двигателей, выпускаемых в России, для производства, ремонта, проведения испытаний, технической поддержки и использования в США. По версии следствия, заключение такого соглашения должно было быть на возмездной основе. Однако, как считают следователи, изменения, которые внес в лицензионное соглашение и подписал Колмыков, могли причинить ущерб на сумму более 662 млн руб.

Колмыков возглавил НПО им. Лавочкина в августе 2018 года. Прежний руководитель НПО Сергей Лемешевский был задержан за мошенничество и превышение полномочий за месяц до этого. По версии следствия, Лемешевский и юрист Екатерина Аверьянова похитили деньги госкорпорации «Роскосмос», заключив фиктивные договоры на оказание юридических услуг с адвокатской конторой «Третьяков и партнеры», в то время как все работы выполняли штатные юристы НПО. Ущерб от действий обоих следствие оценило в 330 млн руб.

Бывшего директора РКК «Энергия» (одно из ведущих предприятий космической промышленности, входит в госкорпорацию «Роскосмос») Владимира Солнцева арестовали еще в 2020 году. Тогда ему предъявили обвинения в хищении более 1 млрд руб. на поставках электронно-компонентной базы для Научно-энергетического модуля Международной космической станции. Сам Солнцев свою вину в суде не признал.

«Роскосмос» уточнял, что следственные действия в отношении Солнцева были начаты по итогам внутренних проверок в госкорпорации, а контракт с экс-руководителем РКК «Энергия» расторгли в 2018 году «в связи с большим количеством вопросов к его деятельности».

Илья Племенев

Оригинал материала: “РБК”