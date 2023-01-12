Удобство для врача и польза для пациента: онкодиагностику в Москве перевели в “цифру”

Информационной системой оснастили все патоморфологические лаборатории московских стационаров. Перед этим ее протестировали в онкологических центрах. Медики высоко оценили возможности нового программного обеспечения.

Гистологические исследования – один из самых важных и достоверных методов диагностики онкологических заболеваний, отметила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Медик может определить тип опухоли, стадию онкологии, подобрать лечение и следить за состоянием пациента, подчеркнула она.

Новая информационная система позволяет осуществлять все этапы исследования в электронном виде. Программное обеспечение полностью интегрировано с ЕМИАС – пациенты получают результаты в электронной медкарте.

“Кроме того, врач позвонит пациенту, если результат гистологического исследования будет отрицательным. Это стало возможно благодаря телемедицинскому сервису, который осенью этого года появился в центрах амбулаторной онкологической помощи”, – сообщила Ракова.

Благодаря инновационной системе время принятия врачебного решения существенно сокращается. Медики оперативно получают данные об исследовании и могут быстрее направить пациента к профильным специалистам.

Удобство системы уже оценили в Боткинской больнице. Главный врач медицинского учреждения Алексей Шабунин рассказал, что новое программное обеспечение значительно упростило работу сотрудников, ускорило процесс регистрации поступающего материала и дало возможность быстро найти и выполнить необходимую функцию при заполнении протокола исследования.

“Удобная форма архивирования данных избавляет от распечатывания бумажных протоколов и заключений. Также система позволяет легко собрать большинство необходимых статистических данных для отчетов. Кроме того, штрих-коды, которыми маркирован материал, помогают сотрудникам лабораторий не тратить время и сразу приступить к внесению данных о результатах исследования”, – поделился главврач Боткинской больницы.

Ранее столичные медики утвердили алгоритмы лечения онкологических заболеваний – клиентские пути. У пациента будет четкое представление о том, какую помощь ему окажут.