 

“Красивая пара”: Разведенку Ани Лорак поймали в объятиях таинственного незнакомца

12.01.2023, 14:25, Разное
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В последнее время прославленная певица не так часто дает о себе знать. С прошлой весны она будто испарилась: перестала давать концерты, выпускать новые песни, вести социальные сети, а ее карьера, казалось, стремительно шла ко дну. Только недавно Ани Лорак вновь стала появляться на публике и выходить на связь с поклонниками.

Вчера в своем микроблоге звезда опубликовала новое видео, благодаря которому россияне нашли ее в объятиях таинственного незнакомца. Рядом с мужчиной, лицо которого прикрыто капюшоном, она буквально светится от счастья! “Что-то новое начинается”, – подписала кадры артистка, оставив интригу.

О чем идет речь в посте Ани Лорак, не понятно. Может быть, она дала понять, что готовит какой-то проект для своих поклонников, а возможно, она наконец-то нашла счастье после развода со своим мужем. Во второй вариант, к слову, верится больше. Ведь близкий друг артистки Филипп Киркоров прокомментировал ее публикацию, своими словами дав благословение.

О том, что у артистки нарисовался роман, подумали и пользователи, которые не упустили возможности написать, что рады видеть свою любимицу веселой и без печали на лице, а также отметили, что певица хорошо смотрится рядом с незнакомцем. “Красивая пара”, – отметили фанаты Ани Лорак в комментариях.


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