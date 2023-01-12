Потеряны десятки миллионов рублей: в Москве на парковке сгорели элитные авто

В российской столице произошел инцидент. Сообщается, что на парковке, где стояли элитные иномарки, произошел пожар.

По данным Пятого канала, прямо сейчас владельцы сгоревших машин подсчитывают ущерб. Сообщается, что он исчисляется десятками миллионов. Известно, что пламя перекинулось на платную стоянку со ближайшей стройплощадки, где вспыхнула цистерна с дизельным топливом.