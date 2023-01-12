Пескова спросили о присвоении новых воинских званий Путину и Лукашенко
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Кремль не считает, что вопрос о присвоении новых воинских званий президентам РФ и Белоруссии Владимиру Путину и Александру Лукашенко всерьез стоит на повестке дня, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Песков заявил, что в Кремле всерьез не относятся к идее присвоения звания генерала Владимиру Путину и полковника Александру Лукашенко, передает ТАСС.
Напомним, Путин и Лукашенко в шутку обсуждали такую возможность после слов белорусского президента о желании получить звание полковника Российской армии.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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