Пескова спросили о присвоении новых воинских званий Путину и Лукашенко

Кремль не считает, что вопрос о присвоении новых воинских званий президентам РФ и Белоруссии Владимиру Путину и Александру Лукашенко всерьез стоит на повестке дня, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Песков заявил, что в Кремле всерьез не относятся к идее присвоения звания генерала Владимиру Путину и полковника Александру Лукашенко, передает ТАСС.

Напомним, Путин и Лукашенко в шутку обсуждали такую возможность после слов белорусского президента о желании получить звание полковника Российской армии.

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