 

Пескова спросили о присвоении новых воинских званий Путину и Лукашенко

12.01.2023, 14:15, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Кремль не считает, что вопрос о присвоении новых воинских званий президентам РФ и Белоруссии Владимиру Путину и Александру Лукашенко всерьез стоит на повестке дня, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Песков заявил, что в Кремле всерьез не относятся к идее присвоения звания генерала Владимиру Путину и полковника Александру Лукашенко, передает ТАСС.

Напомним, Путин и Лукашенко в шутку обсуждали такую возможность после слов белорусского президента о желании получить звание полковника Российской армии.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.01.22 / Шведские ученые заявили о превышении безопасного уровня химического загрязнения нашей планеты

13.09.20 / Нефтяные компании готовятся к приближению шторма «Салли»

05.01.22 / Житель Житомирской области повредил 14 могил на сельском кладбище – полиция

26.01.21 / Верещук: Почему поляк может прийти на референдум и отозвать своего мэра или депутата, а украинец – не может? Не нужно проявлять неуважение к народу

12.02.21 / В РФ анонсировали появление комплекса защиты Земли от падающих космических тел

10.09.21 / В Харьковской области поезд насмерть сбил подростка – полиция

25.11.20 / Менеджмент “Укроборонпрома” второй раз проверяют на детекторе лжи

25.03.22 / Байден пообещал ответ в случае применения химоружия на Украине

14.09.20 / Россиянка побила чиновника за отказ устроить сына в детсад

02.12.21 / Экспозиция в память о главе МЧС Зиничеве появится на станции метро Москвы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика