 

Песков призвал не реагировать на сообщения о якобы планах по отмене губернаторских выборов

12.01.2023, 14:15, Новости дня
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Не следует реагировать на сообщения об отмене выборов губернаторов в 2023 году, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Откуда появилась такая информация? Я, честно говоря, ее ни разу не видел», – сообщил Песков, говоря о сообщениях в соцсетях, согласно которым несколько глав регионов посетили администрацию президента по вопросу отмен прямых выборов из-за СВО, передает РИА «Новости».

Представитель Кремля призвал никак не реагировать на эти сообщения.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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