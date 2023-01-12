Песков призвал не реагировать на сообщения о якобы планах по отмене губернаторских выборов
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Не следует реагировать на сообщения об отмене выборов губернаторов в 2023 году, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Откуда появилась такая информация? Я, честно говоря, ее ни разу не видел», – сообщил Песков, говоря о сообщениях в соцсетях, согласно которым несколько глав регионов посетили администрацию президента по вопросу отмен прямых выборов из-за СВО, передает РИА «Новости».
Представитель Кремля призвал никак не реагировать на эти сообщения.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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