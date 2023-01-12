Мнение: Окно в Европу (подлинная история)

Отличный вопрос ставит Девол в своем Бусти! Это как раз к тому, как надо преподавать историю в школе (что мы недавно обсуждали с подачи интересного публициста Некрасова). Ей-богу, история вообще, а уж история России в особенности – это такое минное поле… Сейчас, с высоты прожитых лет, оглядываясь на «школьную историю», которой нас потчевали в свое время – просто диву даёшься: блин, да как же мы не замечали настолько очевидных натяжек, нелепостей и даже совсем явных умолчаний?! Ведь всё бросается в глаза!

Но вот Дмитрий предлагает задуматься над совсем уж, вроде бы, «простым и ясным» фактом, а именно: нахрена Петр Первый основывал Санкт-Петербург? И открываются бездны…

Хотя ответ мы вроде как все знаем, прямо из первых рук от «нашего всего»:

…Природой здесь нам суждено

В Европу прорубить окно

Ногою твердой стать при море!

Я и сам, признаюсь честно, всё это время думал так же, не видел никаких оснований для сомнений. Это ж, типа, «ну всем известно»! Ну да, в Европу, ну да, прорубить… А как иначе?

Хотя на нормальном уроке в школе (которой в России никогда не будет), должны были бы сразу поставить вопросы:

1. Зачем и почему надо было строить город (столицу!) на болоте?

2. Зачем строить столицу в месте, которое почти каждый год (!) будет заливать водой (знаменитые питерские наводнения, о которых, кстати, тот же Пушкин тоже писал)?

3. Действительно ли место, в котором построен Санкт-Петербург, подходит для морского порта?

И самый главный (и совершенно крышесносящий) вопрос – а нахрена было делать столицу (!!) на самой дальней и совершенно необжитой окраине Империи?? Ведь неизбежно и почти сразу возникли дикие проблемы… со снабжением «столицы» хотя бы жратвой, не говоря уж обо всем остальном!

Ну и получаем совершенно не лезущие ни в какие ворота расклады. Да, место, на котором «воздвигли» будущий Питер, было абсолютно неподходящим со всех точек зрения. Да, как порт Санкт-Питербург был изначально крайне сомнителен, поскольку с моря он окружен так называемой «Маркизовой лужей», то есть мелью – и просто не мог принимать суда с осадкой более 2,5-3 метров, из-за чего вплоть до почти конца 19 века (!) большая часть судов разгружались на острове Котлин (где Кронштадт), а уже оттуда товары (что удорожало цену вдвое) перегружали и везли на баржах и лодках в Питер! Только в 1885 году (я охренел от этой даты) «Николаем Путиловым и его партнерами был прорыт почти 30-километровый Морской канал через отмель, позволявший проводить к Большой Неве суда с осадкой до 11 метров. Собственно, с этого момента и начинается история морского порта Санкт-Петербурга». То есть «окно в Европу» стало полноценным портом… только спустя почти два столетия после его основания!

Но хуже другое. Реально – как снабжать? Какая к чертям столица, если в тех ебенях в 18 веке никто не жил? Девол справедливо указывает, что вокруг большинства городов Европы была почти всегда какая-то «сельская пригородная зона» – где жили крестьяне и выращивали для горожан хлеб-картошку-капусту. Но вокруг «детища Петра» ничего подобного не было, да собственно так и не возникло, потому что все тамошние места – «зона рискованного земледелия». И завозить товары для снабжения с моря тоже был не вариант, потому что, как уже сказано, сам Питер – это была дальняя окраина, да и не был он полноценным морским портом.

Значит, надо было как-то завозить жратву «с материка». Но и тут – засада. «На проклятом острове нет календаря». Точнее – к чертовой «столице»… не было дорог! Что, в общем, логично – какие дороги, куда? Там ведь и люди практически не жили. И что хуже всего – к Питеру не было ВОДНЫХ путей (а везти в столицу провиант на конных подводах, продираясь через бурелом и утопая в болотах – это был однозначно не вариант). И вот тут – момент, о котором нам на «истории родной страны» вообще ни слова никогда не рассказывали – а это ведь тоже почти не умещается в голове: поскольку нормальных водных путей не было, царская власть почти всё отведенное ей время после Петра… исступленно рыла каналы!

Это офигеть. Лично меня сразу и навсегда потряс Староладожский канал, который начали, надо понимать, еще при самом Петрухе. Канал, связывающий Волхов и Неву, 111 км. Рыли в тех жутких местах ЛОПАТАМИ, с 1719 по 1731 год. Если посмотреть на карту (всем рекомендую) – это канал, идущий вдоль Ладожского озера!!

Спрашивается – зачем наши предки, словно сойдя с ума, рыли канал вдоль озера? Почему б, если уж все равно плыть, не плыть по озеру, там что, вода другая? А ответ такой: по озеру плыть – это было гиблое дело, потому что на озере слишком много штормов!!

И кстати, если посмотреть, потом трудолюбивые россияне точно так же «обрыли» каналом и Онежское озеро – и по той же причине: невозможно использовать озеро как водную дорогу – слишком штормит!

Ну и там Девол приводит чрезвычайно впечатляющую летопись того, сколько «проклятый царский режим» вбухивал в рытьё каналов – если вдуматься, только для того, чтобы хоть как-то обеспечивать снабжение собственной столицы. Сотни километров каналов, систем шлюзов, постоянные затраты на поддержание всего этого хозяйства в порядке, потому что всё, естественно, из дерева, дерево гниёт… Мать честная…

Но больше всего потрясают сроки. Как вы думаете, сколько времени понадобилось властям РИ, чтобы более-менее закончить систему каналов, обеспечивающую достаточный подвоз в Санкт-Петербург? ДВА ВЕКА. Реально – они закончили всё рыть буквально к началу 20 века! И стоило это всё просто невероятно дорого. Сколько ресурсов страны, денег, времени, человеческих жизней было отдано для того, чтобы вся эта химера с «городом на Неве» стало хоть сколько-нибудь жизнеспособной!

Кстати, вся эта «реальная история Питера» (еще раз спасибо Деволу-Дмитрию, что он это всё расписал, кстати, подписывайтесь на его Бусти; он хоть сам и негодяй, но его Бусти стоит своих 500 р. в месяц) проливает свет на еще два мутноватых исторических «слепых пятна». Во-первых, становится яснее, почему Наполеон, захватив Москву, так и не решился двинуть оттуда на Питер. Ответ простой: дорог не было!

То есть понятно, что с точки зрения французов, собственно, и от границы до Москвы нормальных дорог в их понимании не было (равно как не было и городов – читал тут давеча, как поражались французы, захватив Смоленск и не увидев там никаких признаков «нормального города»). Но до Питера от Москвы не было нормальной дороги даже и в тогдашнем русском понимании. Понятно, почему Наполеон не рискнул заглубляться совсем уж в какую-то полярную глушь на край Ойкумены со своей и так достаточно покоцанной армией.

И второй мутный момент – та же блокада Ленинграда. Если знать всю эту феерическую подлинную историю – как в абсолютно неприспособленном месте заложили огромный город, а потом два века лопатами (!) рыли к нему хоть какие-то подходы через дикие болотистые хляби – то становится понятным, как «блокада» вообще оказалась возможной, и почему «снабжение по Ладожскому озеру», о котором так много пишет Солонин как о деле простом и очевидном, на самом деле было крайне сомнительным предприятием (как и все два века до). Тогда становится ясно: перережь железную дорогу и прекрати снабжение с моря – вот тебе и блокада, потому что никаких других подходов и нету. В каком-то смысле можно сказать, что возможность «блокады» была заложена еще самим Петром в момент основания города в столь странном месте.

Не знаю, не знаю – какой вообще должна быть НАСТОЯЩАЯ история России? Мне скажут, и я уже слышу, что «у всех стран, если копнуть, история максимально неприглядная» (и я соглашусь). Но с Россией, мне кажется, всё хуже даже не столько из-за ее жестокости и кровавости, сколько из-за почти невыносимого привкуса двусмысленности почти всех этапов истории нашей страны; так, как будто смысл истории России все время лежит где-то вне, а не внутри её.

Иначе всё нагромождение безумств и нелепостей, боюсь, не объяснишь. Да хоть взять ту же СВО: что это, зачем, на кой ляд? Не дает ответа…