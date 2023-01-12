Apple выпустит самые доступные AirPods в истории компании в 2024 году

Компания Apple разработала новую версию AirPods – самых доступных беспроводных наушников из когда-либо созданных. Об этом пишет MacRumors, ссылаясь на известного аналитика из TF International Securities Минг-Чи Куо.

Куо утверждает, что цена новой модели составит 99 долларов, или 6700 рублей (по курсу на 12 января 2023 года). Это на 30 долларов меньше, чем самая дорогая на сегодняшний день версия AirPods 2-го поколения. По всей видимости, таким образом Apple планирует сохранить свои позиции лидера рынка беспроводных наушников, несмотря на жесткую конкуренцию со стороны китайских компаний.

Куо не рассказал никаких подробностей о функциях новинки, но сказал, что она будут доступны во втором или третьем квартале 2024 года и в начале 2025 года. MacRumors отметил, что Куо стал вторым надежным источником, сообщившим о последних разработках недорогих AirPods. В январе этого года Джефф Пу, инсайдер из Китая, поделился аналогичным слухом.