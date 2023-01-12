Стиль девяностых будет на пике моды в 2023 году: каких трендов культовой эпохи стоит придерживаться, а каких – избегать любой ценой

Наверняка многие из вас являются поклонниками стиля девяностых годов. Если это так, у вас есть прекрасная возможность использовать некоторые модели одежды и обуви, поскольку мода на них возвращается. Однако будьте осторожны, поскольку не все тренды прошлого столетия снова в фаворе. Рассмотрим лучшие и худшие тенденции, чтобы определиться с выбором.

Хорошо: армейские ботинки

Отличный выбор для тех, кто мечтает себя чувствовать сильнее и увереннее. Они красивы и удобны, практичны и в некотором роде экстравагантны по своему фасону (особенно если сочетать их с одеждой более элегантного стиля). Такая тенденция является лучшей и одобряется в нынешнем сезоне, поэтому вы можете остановить свой выбор именно на этой модели обуви.

Плохо: обувь на чрезмерно высокой платформе

Преимуществом армейских ботинок является то, что их подошва также несколько высоковата по сравнению с другой обувью, поэтому в них вы будете чувствовать себя комфортно. Однако, если платформа слишком высока, во-первых, это неэстетично, поскольку обувь смотрится грубо, во-вторых, ходить на ней крайне неудобно. Походка становится неуклюжей, появляется риск подвернуть ногу, вы не чувствуете себя в безопасности, поскольку надо постоянно балансировать и думать о равновесии. Откажитесь от такой обуви, она сегодня не является популярной.

Хорошо: отбеленная джинсовая ткань

Наверняка многие люди помнят тренды девяностых годов на отбеленные джинсовые ткани. Джинсы вываривали, а также осветляли при помощи средств с хлоркой и других препаратов. Сегодня в ассортименте представлено много готовых моделей одежды, изготовленной из подобного материала, поэтому не придется тратить силы и время на эксперименты. Одежда выглядит креативно и привлекательно, поэтому вы можете использовать данную тенденцию из прошлого, чтобы подчеркнуть свою осведомленность в модных трендах.

Плохо: джинсы для мамочек

Речь идет о фасоне «банан», «пирамиды», с лямками по бокам, за которые должны были держаться дети (именно поэтому многие называют такие джинсы одеждой для мамочек) и прочих бесформенных брюках из джинсовой ткани, которые до сих пор любимы теми, кто помнит и любит моду девяностых. От таких моделей нужно отказаться, заменив их более модными и стильными. К примеру, джинсы скинни с высокой талией или бойфренды свободного кроя, с потертостями и разрезами на коленях станут более приемлемой альтернативой бесформенному мешковатому изделию.

Хорошо: комбинезон

Эта одежда относится к разряду рабочей, однако сегодня она является стильной и эффектной, и тому есть много причин. Во-первых, комбинезон визуально увеличивает рост и делает фигуру стройнее. Во-вторых, он практичен и отлично сочетается с любой обувью и одеждой, в-третьих, вы можете выбрать самый модный и оригинальный фасон, который сделает образ целостным, благодаря всего лишь одной вещи. Выберите синий джинсовый комбинезон с прямыми штанинами, черный – с расклешенными, потертый с разрезами или кожаный. Каждая представительница прекрасного пола может подобрать его по своему вкусу и желанию, ограничений в выборе фасона и материала нет.

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Плохо: джинсы с низкой посадкой

О возвращении этого тренда заговорили еще в 2018 году, и сегодня некоторые женщины также с ностальгией вспоминают прошлую моду и не могут от нее отказаться. Однако такие брюки не являются трендовыми сегодня, поскольку они не подчеркивают достоинства фигуры и не очень практичны. В брюках с высокой посадкой вы будете себя чувствовать гораздо комфортнее, поэтому от данных моделей рекомендуется отказаться. Никто вам не запретит носить то, что вам нравится, однако постарайтесь прислушаться к рекомендациям, чтобы не прослыть старомодной.

Хорошо: прозрачные и сетчатые ткани

Снова в тренде прозрачные и сетчатые ткани, поскольку они смотрятся нарядно, могут украсить любую одежду как отдельный материал или элемент, а также способны продемонстрировать красоту вашего тела. К примеру, вы сможете похвастать красивым декольте, формой рук, прессом или оригинальной татуировкой, которую будет видно. Преимущество тканей также заключается в том, что их можно надевать непосредственно на тело, а также на любые другие ткани. К примеру, надетая сверху накидка из сетки сразу сделает образ экстравагантным.

Плохо: шорты-велосипедки

Некоторые девушки предпочитают носить шорты-велосипедки в сочетании с нарядными вещами или одеждой для прохладного сезона. Суть не в том, носить или не носить шорты данного фасона, речь о том, чтобы они были уместными и своевременными. К примеру, они не подходят в качестве нарядной одежды, их нельзя надевать под теплый свитер или с сапогами, однако они являются альтернативой летним легинсам, и в жаркую погоду их можно надеть с футболкой, майкой или топом.

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Хорошо: футболки с изображением участников музыкальных групп

В девяностых такие футболки являлись самыми модными, сегодня этот тренд возвратился. Если вам приятно вспоминать о временах вашей молодости или вы сами хотите прикоснуться к тенденциям ваших мам и пап, наденьте эту винтажную футболку, и наверняка она поможет вам ощутить эту незабываемую атмосферу радости и получения удовольствия от посещения концерта или прослушивания музыкальных произведений любимых групп.

Плохо: маленькие солнцезащитные очки

В плане эстетики можно спорить о том, насколько привлекательными или непривлекательными являются маленькие солнцезащитные очки. Однако с точки зрения заботы о своем здоровье носить их категорически не рекомендуется. Дело в том, что небольшая площадь не может обеспечить полную защиту глаз от солнца. Свет проникает со всех сторон, а маленькая оправа и стекло не могут этому препятствовать. По сути, такой аксессуар является абсолютно бесполезным, поскольку он не защищает глаза от проникновения активных солнечных лучей.

Хорошо: расклешенные джинсы

Концепция данной модели заключается в том, что джинсы с высокой посадкой плотно облегают талию, бедра и ноги и расширяются чуть ниже бедра или от колена. Этот фасон подчеркивает все достоинства фигуры, визуально делая ее стройнее, а также зрительно увеличивает рост и удлиняет ноги. Расклешенные джинсы отлично смотрятся с любым видом обуви, начиная от кроссовок с плоской подошвой и заканчивая шпилькой или высоким каблуком.

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Плохо: джинсы с широкими штанинами

Джинсы для мамочек остались в прошлом, как и чрезмерно широкие штанины в целом. Особо негативное отношение с брюкам с низкой посадкой. Во-первых, широкие низкие брюки сами по себе выглядят не очень красиво, фасон с трудом можно назвать привлекательным (хотя в девяностые годы к нему привыкли и воспринимали более или менее нормально). Во-вторых, они не только не подчеркивают преимущества фигуры, они выставляют напоказ недостатки. Мало того, даже самый стройный силуэт в таких джинсах покажется не настолько эффектным (за редким исключением). Данная модель не подчеркивает талию, визуально делает ноги короче, а рост – меньше. Поэтому старайтесь обходить такие старомодные тренды стороной.

Хорошо: кожа и искусственный мех

Любая одежда из натуральной кожи сегодня в тренде, как и искусственный мех хорошего качества, который сложно отличить от натурального. Можете использовать разные цвета и фасоны по вашему усмотрению.

Плохо: винил, латекс и клеенчатые материалы

Они плохи потому, что не являются экологически чистыми и сродни пластику, от которого страдает вся планета.

Откажитесь от всех изделий из искусственных материалов (которые не горят, а плавятся), они вредны для окружающей среды и для вашей кожи, а также здоровья в целом.