 

Умер легендарный британский гитарист и близкий друг Джонни Деппа Джефф Бек

12.01.2023, 13:40, Разное
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Легендарный гитарист Джефф Бек, которого издание Rolling Stone называет “гитарным богом”, умер на 79-м году жизни. Сообщение о его кончине появилось на официальном сайте музыканта, а также в социальных сетях. Причиной смерти Бека послужил бактериальный менингит.

После неожиданного заражения бактериальным менингитом 10 января он мирно ушел из жизни. Его семья просит приватности, пока они переживают эту огромную потерю, — говорится в заявлении семьи.

Джефф Бек родился 24 июня 1944 года. В начале своей музыкальной карьеры гитарист стал членом группы The Yardbirds, заменив Эрика Клэптона. В 1968 году Бек выпустил свой первый сольный альбом “Truth”, куда вошли композиции в жанре блюз и хард-рок. После этого музыкант создал группу The Jeff Beck Group, с которой спустя год выпустил сборник “Beck-Ola”.

Бек записал несколько альбомов, ставших платиновыми, участвовал в записи первого сольника Джона Бон Джови в 1990-м. Последней его работой стал альбом “18”, созданный совместно с Джонни Деппом в июне 2022-го. За свою карьеру Джефф Бек семь раз получал премию “Грэмми”, его дважды (в 1992 и 2009 годах) включали в Зал славы рок-н-ролла.

Источник сообщил People, что Джонни Депп был “полностью опустошен” после того, как Бек скончался. Вместе с другими рок-музыкантами актер провел последние дни Бека рядом с другом. 

У них была действительно крепкая дружба, они были очень близки. И Джонни стал еще ближе Джеффу прошлым летом, когда они вместе гастролировали, — говорит инсайдер.


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