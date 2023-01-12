Квентин Тарантино дал редкий комментарий о своих детях

59-летний Квентин Тарантино немногословен, когда дело касается его двоих детей — 3-летнего сына Лео и 6-месячной дочери, чье имя пока не разглашается. Впрочем, на светских мероприятиях у журналистов есть все шансы получить хотя бы крупицу информации о семье легенды кино. Так, на прошедшей в Лос-Анджелесе юбилейной церемонии вручения премии “Золотой глобус”, где Тарантино появился с супругой Даниэллой Пик, он пообщался с репортерами Page Six. Когда его спросили о детях, режиссер ответил:

Все в порядке! Хорошо!

Тарантино и Пик, которые в настоящее время живут в Тель-Авиве, познакомились и начали встречаться в 2009 году, как раз в то время, когда Квентин продвигал свою картину “Бесславные ублюдки”. Влюбленные обручились только в июне 2017 года, а связали себя узами брака в январе 2018-го. Двумя годами позже, в феврале 2020-го на свет появился первенец пары, сын Лео. Позже на ток-шоу “Джимми Киммел в прямом эфире” Тарантино признался, что имя Лео для сына выбрано совершенно спонтанно, хотя многие фанаты были уверены, что режиссер назвал мальчика в честь близкого друга и звезды его фильмов “Джанго освобожденный” и “Однажды в Голливуде” Леонардо Дикаприо.

А летом прошлого года, в июле, Квентин Тарантино и дочь известного израильского певца Цвики Пик Даниэлла стали родителями во второй раз.