Названы лучшие новостройки Москвы

В конце декабря был опубликован список лучших новостроек Московского региона, подготовленный совместно аналитиками Urban Awards и издания Forbes. В частности, были названы жилые комплексы, лучше всего по своим параметрам отвечающие запросам покупателей.

Большинство финалистов в топ-20 относятся к высокобюджетному сегменту, классам «бизнес» и «элит», и только два проекта – к классу «комфорт».

На 13 месте оказался ЖК “Level Южнопортовая” в Печатниках от застройщика Level Group. В рамках проекта комфорт-класса возводятся пять корпусов высотой до 68 этажей с квартирами площадью от 23,1 кв. м.

Еще один проект из массового сегмента – клубный дом “Точка отсчета” в г.о. Одинцовский от девелопера Seven Suns занял 20 место. В рамках проекта возводится 4-этажный дом на 80 квартир в окружении хвойного леса.

Возглавил рейтинг лучших новостроек квартал бизнес-класса Voxhall в Замоскворечье от группы “Эталон” из четырех монолитных домов высотой до 25 этажей. В домах представлены квартиры площадью от 22,6 кв. м.

ЖК MyPriority Basmanny от компании “Гранель” в Басманном районе занял второе место. В рамках проекта бизнес-класса возводится многосекционный дом высотой до 19 этажей с квартирами площадью от 28,7 кв. м.

Замыкает тройку лидеров премиальный квартал “Река” в Раменках от группы “Донстрой”. Комплекс состоит из двух монолитных домов высотой в 12 этажей с квартирами площадью от 57 кв. м.

Отдельно были названы лучшие новостройки по конкретным параметрам. Так, самым безопасным проектом признан ЖК Nametkin Tower от группы “Основа” в Черемушках. За лучшее благоустройство отмечен комплекс “Событие” от “Донстроя” в Раменках. А лучший комплекс услуг в составе новостройки получают покупатели квартир в ЖК LES в районе Ясенево.