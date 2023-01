Новая надежда Путина: Новое командование спецоперацией готово к решению масштабных задач

Спецоперация РФ в Украине переходит к новому этапу. Об этом свидетельствуют не только кадровые перестановки, принятые Министерством обороны, но и корректировка самой структуры управления группировкой российских войск. О каких именно изменениях идет речь и как они скажутся на ходе СВО?

Накануне министр обороны Сергей Шойгу назначил командующим Объединенной группой войск начальника Генштаба генерала армии Валерия Герасимова. Его заместителями стали главнокомандующий ВКС генерал армии Сергей Суровикин, главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков, а также замначальника Генштаба генерал-полковник Алексей Ким.

В Минобороны уточнили, что повышение уровня руководства спецоперацией связано с расширением масштаба решаемых в ходе ее проведения задач и необходимостью организации более тесного взаимодействия между видами и родами войск ВС России. Также заявлена необходимость повысить качество обеспечения и управления группировками войск.

Военкор ВГТРК Александр Сладков в своем Telegram-канале предоставил краткое описание деятельности и заслуг новых руководителей СВО. По его словам, Герасимов является самым высокопоставленным профессиональным военным в России. Отмечается, что с момента назначения на новую должность, вся ответственность за принятие решений ложится именно на его плечи.

О Киме Сладков пишет как о будущем генераторе боевых инициатив СВО. Отмечается, что он имеет богатый военный опыт (участвовал в боевых действиях в Афганистане, Таджикистане, Сирии и Чечне), при этом многие из сослуживцев характеризуют Кима лишь с положительных сторон. Подчеркивается, что его работа в качестве начальника оперативного отдела 58-й ОА высоко оценивалась генералом Владимиром Шамановым.

О Суровикине Сладков отзывается как о волевом и опытном генерале, задачей которого станет реализация планов боевых действий. В отношении Салюкова репортер дает следующую характеристику: профессиональный военный, хорошо знающий Устав. По мнению Сладкова его роль будет заключаться в приведении всего механизма СВО к абсолютной дисциплине.

Примечательно, что западная пресса крайне однобоко трактует проведенные изменения и связывает кадровые перестановки с «неудовлетворенностью Владимира Путина ходом боевых действий». Так, издание The New York Times пишет, что Суровикин был фактически понижен в должности до поста заместителя Герасимова из-за инициативы по созданию оборонительных рубежей и организации отступления из Херсона. Издание The Financial Times соглашается со своими коллегами, добавляя, что именно «генерал Армагеддон» якобы ответственен за трагедию в Макеевке.

Иначе на ситуацию смотрит агентство Bloomberg, приводя цитату генерала в отставке Евгения Бужинского: «Новые назначения могут ускорить процесс принятия военных решений в рамках СВО. Ранее Суровикин не мог командовать флотом или дальней авиацией напрямую – ему приходилось согласовывать свои действия с Герасимовым».

Схожей точки зрения придерживаются опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты. По их мнению, догадки New York Times и Financial Times сопоставимы с гаданием на кофейной гуще и пестрят своей поверхностностью.

В реальности же кадровые перестановки свидетельствуют о завершении предыдущего этапа СВО и перехода к новому.

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко подчеркивает, что назначение Герасимова сконцентрирует все нити управления СВО в руках Генштаба. Это поспособствует резкому повышению межвидовой координации войск, а также позволит связать в единый контур систему боевого управления с четким целеполаганием. Он также выразил надежду на ускорение хода СВО и масштабные наступательные действия ВС России.

«Решением Шойгу повышается уровень проведения спецоперации. Причем, уровень не только управления, но и ответственности за принимаемые решения», – сказал доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.

«Когда операцией руководил Суровикин, он был ограничен во властных ресурсах ввиду своего должностного и служебного положения в системе Вооруженных сил. Во многих случаях он выступал неким просителем – обращался к главе Генштаба по тем или иным вопросам», – обратил внимание собеседник.

«Тогда глава Генштаба не нес прямой ответственности за происходящее, оказывая лишь помощь, поддержку и содействие. Теперь же с Генштаба идет прямой спрос. Кроме того, Герасимов по многим вопросам может напрямую обращаться к президенту, минуя министра обороны, когда это необходимо. То есть в результате перестановок снимается ряд бюрократических ограничений в вопросах коммуникации», – продолжил эксперт.

«Перестановки крайне логичны. Тем более, сам Суровикин никуда не девается, а становится заместителем. Примечательно, что все заместители имеют боевой опыт. Теперь речь идет о более эффективном взаимодействии всех видов и родов войск, включая систему обеспечения», – утверждает он.

«Принятые решения означают переход спецоперации на новый уровень. Политическое руководство страны понимает необходимость донастройки и структурирования командования СВО», – рассказал лидер Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана», экс-сенатор Франц Клинцевич.

«В условиях непрекращающегося давления на нашу страну и растущих поставок военной помощи противнику, нам нужна консолидация управления группировкой.

Самое оптимальное и логичное решение в этом вопросе – назначить руководителем главу Генерального штаба»,

– отметил он. «Герасимов уже более 10 лет возглавляет Генштаб. За всю историю на эту должность никогда не назначались глупые люди или неэффективные военачальники. И генерал Герасимов не исключение. Он принял участие практически во всех ключевых военных конфликтах в новейшей истории. И ему абсолютно заслуженно присвоено звание Героя России», – добавил собеседник.

«Мне лично приходилось много раз сталкиваться с Герасимовым, он произвел впечатление прекрасного теоретика и военачальника. Внешне невероятно спокойный, но при этом компетентный, жесткий и умный человек. Начальник Генштаба везде учился на «отлично», имеет великолепное военное образование», – акцентировал Клинцевич.

«Я убежден, что это назначение – далекоидущее. И результаты не заставят себя долго ждать. В это сложное время роль Герасимова в СВО можно сравнить с тонкостью и сложностью работы нейрохирурга. Теперь это его задача», – полагает эксперт.

«Что касается назначенных заместителей командующего СВО – все они тоже высочайшие профессионалы. Генерал Салюков тоже прошел все последние конфликты, является командующим Сухопутными войсками. На него сегодня возлагается очень большая ответственность, в первую очередь в части подготовки резерва, техники и так далее», – рассказал он.

«Главком ВКС Суровикин на своем предыдущем посту, по сути, спас военный авторитет России. Генерал Ким блестящий военный теоретик, обладающий при этом большим боевым опытом»,

– продолжил собеседник. «Стоит отметить, что вчера, помимо этих назначений, прошло еще и заседание правительства с участием президента. Владимир Путин напомнил членам правительства о необходимости изменения подходов к решению текущих задач. Я бы не исключал в ближайшее время кадровых перестановок в исполнительной власти, если в правительстве останутся те, кто еще не осознал, в каких условиях мы сейчас находимся и как нужно работать», – отметил Клинцевич.

Резюмируя все сказанное, собеседник отметил, что назначения в руководстве Объединенной группировки войск свидетельствуют о переходе к новому этапу СВО. «Потребовались решения и процессы, которые нужно запускать только с уровня начальника Генштаба. Кроме того, важно обеспечить консолидацию всей военной машины и взаимодействие между разными родами войск. Все это преследует самую важную цель – успешно противостоять НАТО в развязанной против нас войне», – заключил Клинцевич.

