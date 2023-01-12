 

Финалист «Лидеров России» предложил популяризовать участников «Горячего сердца»

12.01.2023, 12:50, Новости дня
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В РФ нужно популяризовать лауреатов общественно-государственной инициативы «Горячее сердце», считает суперфиналист конкурса «Лидеры РФ Артур Латыпов.

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре участникам инициативы посвятили коллекцию одежды, а 2023 году о героизме детей и молодежи будет снята серия документальных фильмов, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В 2023 году в РФ будет снят цикл документальных фильмов «Молодая гвардия» о детях и подростках, совершивших настоящие подвиги и отмеченных наградами инициативы «Горячее сердце». Идея проекта принадлежит суперфиналисту четвертого сезона конкурса управленцев «Лидеры России» – директору департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Артуру Латыпову.

Предполагается снять шесть историй о героических ребятах, проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и новых регионах России. Съемки начнутся весной 2023 года. Проект «Молодая гвардия» реализуется при поддержке Института развития интернета, а в перспективе также, возможно, при участии Фонда поддержки военно-патриотического кино.

«Мы хотим уйти от морализации и агитации и создать интересные телевизионные истории, близкие к жанру документальной реконструкции и соответствующие уровню мировых кинопроизводителей. Как раз сейчас обсуждаем концепцию цикла, его последующее продвижение, ведем финальный выбор историй. Для нас важно, чтобы это были примеры неравнодушного отношения к жизни и проблемам людей вокруг. В наше время это большая редкость», – сказал продюсер проекта Николай Табашников.

«Планируем на телевизионном экране рассказать о лауреатах «Горячего сердца» и их подвигах. Эти ребята сами по себе очень скромные и не любят публичности, потому что такие поступки для них не героизм, а норма. Спасти человека из огня, мужественно справляться с тяжелыми проблемами со здоровьем, прийти на помощь утопающему человеку… Они считают, что так на их месте поступил бы любой другой человек. И вот это заставляет задуматься, а что в такой же сложной или критической ситуации сделал бы ты?» – отметил Артур Латыпов.

Популяризацией героев инициативы «Горячее сердце» Артур Латыпов занялся в 2022 году вместе с победительницей Всероссийского конкурса молодежных проектов Мариной Семеновых из Самары, для которой он стал наставником во время участия в конкурсе «Лидеры России». Они придумали и вместе с дизайнерами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры воплотили идею создания коллекции одежды для детей и молодежи «Юные герои Отечества».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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