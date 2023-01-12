Москва внесла в стоп-лист 36 представителей Британии

Россия внесла в «стоп-лист» 36 представителей Великобритании, в частности членов правительства, представителей силовых ведомств и журналистов, сообщили в МИД.

Британцы были внесены в стоп-лист в связи с антироссийским курсом Лондона. На сайте МИД говорится, что Британия продолжает применять против РФ персональные санкции, а также дискредитирует РФ на международной арене.

В заявлении ведомства указано, что Лондон сознательно отказался от созидательного и конструктивного диалога и продолжает линию на конфротнацию.

В МИД напомнили, что агрессивные действия Британии не останутся без ответа.

Ранее Британия ввела санкции против представителей ФСБ и ВС России, а также молдавских политиков Илана Шора и Владимира Плахотнюка.

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