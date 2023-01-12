 

Microsoft вводит “экологичный” режим для Xbox

12.01.2023, 12:40, Разное
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Компания Microsoft добавила режим Shutdown в консоли Xbox Series X/S, чтобы уменьшить углеродный след. Это позволит устройству потреблять на 20 процентов меньше энергии. Об этом сообщило издание DTF.

Примечательно, что режим Shutdown уже можно переключать вручную на консолях. В будущем Microsoft сделает его настройкой по умолчанию. Shutdown, аналог “сна”, характеризуется значительной экономией энергии. Для загрузки и установки обновлений в фоновом режиме используются специальные механизмы.

Microsoft утверждает, что использование этой функции в течение одного года на 2 консолях позволит сократить выбросы углекислого газа примерно в таких объемах, которые может переработать одно дерево за 10 лет.

Microsoft будет включать режим Shutdown автоматически на консолях с 12 января 2023 года. Первыми это изменение заметят участники программы бета-тестирования. Со временем IT-гигант сделает данную функцию доступной для всех. В компании также заявили, что в настоящее время там работают над внедрением этой функции в консоли Xbox One.


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