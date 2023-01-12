Стоит копейки, а творит чудеса: мазь с витамином А разглаживает кожу и препятствует появлению новых морщин

Витамин А нужен для поддержания зрения и хорошего состояния волос, ногтевых пластин, кожи. Вещество особенно необходимо организму в осенний и зимний сезон. Ведь в этот период из-за воздействия неблагоприятных факторов кожа пересыхает и трескается. Мазь с витамином А – бюджетное, но эффективное средство, которое улучшает состояние эпидермиса.

Как оно действует?

Мазь с витамином А увлажняет и питает кожу, защищает ее от сухости, предотвращает возникновение морщин.

Средство способствует разглаживанию и укреплению тканей эпидермиса. Но для достижения ощутимого эффекта мазь следует использовать регулярно.

Рекомендации по применению

Мазь с витамином А не стоит использовать в качестве основы под макияж. Для такой цели лучше применять крем с добавлением этого вещества. Мазь содержит вазелин, из-за которого косметика будет течь. Однако средство можно нанести на губы для предотвращения сухости.

При повышенной чувствительности к ингредиентам, входящим в состав мази, применять ее не следует. В случае возникновения крапивницы или других патологических проявлений нужно обратиться к врачу.

Продукты, богатые витамином А

Вещество можно получать из пищи. Есть две формы витамина А. Первая, ретинол, содержится в продуктах животного происхождения, а вторая, бета-каротин, – в растительной пище. Обе разновидности витамина А благотворно влияют на организм. Вещество содержится, прежде всего, в морковке.

Но есть другие овощи с высокой концентрацией витамина. Например, сладкий картофель.

По содержанию вещества он превосходит морковь. Капуста также богата бета-каротином. Она содержит также ретинол, витамины С и К.

Рыбий жир – ценный источник витамина А. В этом продукте присутствует большое количество ретинола, бета-каротина, а также омега-3.

Мускатная тыква содержит витамин А и пищевые волокна. Благодаря клетчатке, овощ обеспечивает долгое чувство сытости.

Курага – сухофрукт, который содержит витамин А и другое ценное вещество – калий.

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Однако продукт отличается высокой калорийностью. При его употреблении надо соблюдать меру.

Витами А содержится в печенке.

Продукт служит источником других важных веществ. В ее составе присутствуют витамины D, К, Е, В12, фолиевая кислота, медь, железо.

Витамин А содержится и в зелени. Его источником являются листья одуванчика.

Их можно использовать в качестве дополнения к салатам или другим блюдам. Однако перед употреблением зелень надо тщательно мыть.

Существует интересная закономерность. Листовые овощи темно-зеленого цвета и оранжевые плоды отличаются высокой концентрацией витамина А. Специалисты рекомендуют включить такие продукты в ежедневный рацион. Это позволит обеспечить организм достаточным количеством ретинола и бета-каротина. Употребление продуктов, богатых витамином А, а также использование косметики с добавлением данного вещества благотворно отражается и на самочувствии, и на внешности.

Однако исследования показывают, что избыток витамина А приводит к негативным изменениям в организме. Поэтому при употреблении продуктов с высокой концентрацией вещества надо соблюдать умеренность. А добавки принимать только по назначению врача.