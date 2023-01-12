Теннисистка Наоми Осака впервые станет мамой

25-летняя японская теннисистка Наоми Осака беременна первенцем от своего бойфренда-рэпера Cordae — об этом она сообщила в своих социальных сетях, поделившись снимком УЗИ.

Не могу дождаться возвращения на корт, но вот небольшое обновление жизни на 2023 год, – написала она под фото. – Последние несколько лет были, мягко говоря, интересными, но я считаю, что самые сложные времена могут быть и самыми веселыми. Эти несколько месяцев вдали от спорта действительно подарили мне новую любовь и признательность к игре, которой я посвятила свою жизнь. Я понимаю, что жизнь коротка, и я не принимаю никакие моменты как должное, каждый день — это новое благословение и приключение. Я знаю, что мне так многого стоит ожидать в будущем. Мой ребенок посмотрит один из моих матчей и скажет кому-нибудь: “Это моя мама”.

Также в новом посте спортсменка пообещала вернуться в большой теннис.

2023-й будет полон уроков, и я надеюсь, что увижу вас, ребята, в начале следующего года. Люблю вас всех бесконечно.

Напомним, что в 2021-м Осаку сняли с Открытого чемпионата Франции и оштрафовали на 15 тысяч долларов за отказ общаться с журналистами на пресс-конференции. После инцидента спортсменку поддержала Меган Маркл.

Профессиональная теннисистка и номинант “Грэмми” Cordae начали встречаться в 2019 году, причем их первое свидание состоялось на игре “Лос-Анджелес Клипперс”. В начале отношений рэпер и понятия не имел, что что крутит роман со второй ракеткой мира.

Cordae