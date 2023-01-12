Друзья Кайли Дженнер и Трэвиса Скотта уверены, что они сойдутся вновь

На фоне новостей об очередном разрыве Кайли Дженнер и Трэвиса Скотта близкие друзья пары не исключают их воссоединения. Накануне на связь с таблоидом Us Weekly вышел инсайдер, который объяснил, почему компания Кайли и Трэвиса не верит, что их отношениям пришел конец.

Все вокруг них ожидают, что они снова будут вместе, поскольку такое случалось раньше, – сказал источник.

Кайли Дженнер и Трэвис Скотт познакомились на музыкальном фестивале Coachella и начали встречаться в апреле 2017 года. А уже в сентябре появились новости о том, что Кайли, которой тогда было всего 20 лет, ждет первенца. Малышка Сторми появилась на свет в феврале 2018-го. А в ноябре 2019 года они впервые расстались.

Первый разлад пары произошел из-за слухов о неверности Скотта. Тогда сообщалось, что Кайли обнаружила неопровержимые доказательства измены Трэвиса. Чтобы урегулировать конфликт, Трэвис срочно прилетел домой в Лос-Анджелес, отменив намеченное в Нью-Йорке выступление. После пара все же помирилась и даже сделала одинаковые татуировки.