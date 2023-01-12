Сторонник Путина Такер Карлсон – американские СМИ под давлением властей лгут о «победах» Украины

Телеведущий Fox News Такер Карлсон уверен, что американские СМИ под давлением правительства США замалчивают правду, и конфликт на Украине стал ярким примером этого. По мнению Карлсона, в результате американцы оказываются в опасном неведении в вопросах, которые отражаются на их жизнях.

ТАКЕР КАРЛСОН: Добрый вечер, в эфире программа Tucker Curlson Tonight. С понедельником! Довольно забавно, что в нашей стране и по всему миру могут разворачиваться масштабные, меняющие историю события, в то время как большинство из нас, очевидно, даже не догадывается, что они произошли.

И дело вовсе не в том, что американцы глупы. Дело в том, что СМИ — зачастую под непосредственным давлением со стороны американского правительства — замалчивают информацию, важную информацию. Результатом этой «договорённости» — подчеркну, желаемым результатом — становится то, что американцы оказываются в опасном неведении в вопросах, которые отражаются на их жизнях.

Сейчас вам необходимо спросить себя, действительно ли среднестатистический житель, скажем, Нью-Йорка лучше информирован, чем какой-нибудь рабочий завода в северокорейском Пхеньяне. Возможно, нет. Они оба фактически ослеплены информационными монополиями. А если вы вдруг сомневаетесь, что это действительно так, спросите своих соседей, кто на самом деле одерживает победу на Украине? Разумеется, они ответят вам, что побеждает Украина. Да! Это то, что они видят в программе Today каждое утро последние 11 месяцев. И не только в программе Today. Они видят это практически на всех телеканалах в Америке — за исключением выступлений полковника Дугласа Макгрегора на нашем канале, за которые его громко ругают, называя «агентом Путина». Однако он скорее исключение.

Вот та версия, которую видят большинство американцев.

ВЕДУЩАЯ MSNBC: Президент Зеленский назвал текущее положение вещей началом конца конфликта. Как вы считаете, он прав?

БАРРИ МАККАФЕРТИ: С моей точки зрения, очевидно, что Украина побеждает.

МАЙКЛ МАКФОЛ: Украинцы перешли в наступление. Сейчас они побеждают в конфликте. Почему нужно прекращать оказывать поддержку украинцам, если они одерживают победу на поле боя?

КОММЕНТАТОР CNN: Украина побеждает, но ещё не победила. РФ проигрывает, но ещё не проиграла.

ХИЛЛАРИ КЛИНТОН: Сейчас, я думаю, справедливо будет сказать, что преимущество на стороне Украины, что Украина побеждает в этом конфликте благодаря огромной поддержке, которую ей предоставляем мы и другие страны. Нам необходимо и дальше оказывать давление на Путина.

ТАКЕР КАРЛСОН: Они говорили это в декабре. «С моей точки зрения, очевидно, что Украина побеждает!» — считает отставной генерал Барри Маккафри с видом авторитетного специалиста. «Украина побеждает», — заявляет Майкл Макфол, профессор Стэнфордского университета. «Украина побеждает», — настаивает Хиллари Клинтон.

«Украина побеждает!» — провозглашает весь американский медийный истеблишмент, а те, кто говорит об обратном, должно быть, работают на Россию. Вот что они вам внушают. Отчасти потому, что хотят, чтобы вы думали, будто мы находимся в составе побеждающей команды. И большинство американцев верят им, потому что откуда им знать, что это неправда? У них же нет собственных источников на Украине.

А теперь попытайтесь представить себе тот шок, который, должно быть, испытали читатели Washington Post в минувшие выходные, когда прочитали авторскую колонку, написанную Робертом Гейтсом и Кондолизой Райс.

Если вы попробуете назвать имена двоих наиболее дискредитированных представителей американского внешнеполитического истеблишмента, вы, вероятно, выберете Боба Гейтса и Кондолизу Райс, потому что мало кто сделал больше для ослабления нашей страны, чем они. Но, я повторюсь, большинство американцев даже не подозревают об этом, потому что СМИ никогда об этом не рассказывали, ведь Гейтс и Райс являются «образцовыми членами клуба».

В своей колонке Гейтс и Райс решили поведать вам, что Украина проигрывает, сильно проигрывает — и это правда, — и она проиграет, если только Соединённые Штаты не продолжат оказывать поддержку украинским вооружённым силам и экономике бесконечно долго и не сразятся с Россией напрямую. В этом случае РФ рухнет — и Путин не сможет вторгнуться в Малибу. Цитирую отрывок из их статьи: «Экономика в руинах, миллионы людей бежали за границу, её инфраструктура уничтожается, и значительная часть её минерального богатства, промышленных мощностей и сельскохозяйственных земель находятся под контролем России.

Военный потенциал Украины и её экономика теперь практически полностью зависят от спасительной помощи Запада, в первую очередь Соединённых Штатов».

Постойте, что? Разве это не полная противоположность тому, что они внушали всем нам до прошлой недели? Да, действительно противоположность. Разве нам не следовало знать все эти факты перед тем, как Митч Макконнелл одобрил очередной многомиллиардный пакет помощи для Зеленского и его супруги? Да, нам следовало это знать! Только у нас не было никакой возможности узнать, потому что СМИ не рассказывали нам об этом. Они не рассказывали нам, потому что их контролируют.

Дата выхода в эфир 09 января 2023 года.