Многотысячная забастовка медсестёр в Нью-Йорке продолжается, и ей не видно конца

Тысячи медсестёр и медбратьев двух больниц Нью-Йорка продолжают бастовать, при этом нет никаких признаков того, что в ближайшем будущем забастовка завершится, пишет CBS News. Как отмечает канал, главной проблемой до сих пор остаётся нехватка персонала, из-за которой медработникам приходится ухаживать за чересчур большим числом пациентов.

Здесь, у нас, второй день забастовки медсестёр и медбратьев Нью-Йорка. И нет никаких признаков того, что она завершится в ближайшее время. Корреспондент CBS Мэг Оливер сообщает, что главным камнем преткновения остаётся вопрос о безопасном уровне укомплектованности персоналом.

Медсёстры и медбратья, собравшиеся на морозе у нью-йоркской больницы Mount Sinai, не сдаются.

АЛИССА УЭГС, медсестра: Нам необходимо, чтобы было больше персонала. Все недовольны. Никто не остаётся. Людям не хочется идти сюда работать из-за условий.

Тысячам медсестёр и медбратьев, собравшихся здесь, у больницы Montefiore, было предложено 19-процентное повышение, но они всё ещё хотят, чтобы больница наняла дополнительный персонал. Эта забастовка вынудила Mount Sinai перевести в ближайшие больницы сотни пациентов, например, этих младенцев из отделения интенсивной терапии для новорождённых.

Забастовка проходит на фоне рекордной нехватки персонала по всей стране: не хватает почти 250 тысяч дипломированных медсестёр. Флорида, например, нуждается в 24 тысячах дипломированных медработников, Нью-Йорк — приблизительно в 13 тысячах, а в Калифорнии эта цифра достигает 65 тысяч.

Фрэн Картрайт — главная медсестра больницы Mount Sinai.

ФРЭН КАРТРАЙТ, главная медсестра в Mount Sinai: Наш операционный блок открыт, но только для срочных операций. Мы не обеспечиваем население медобслуживанием, которое мы им обещали.

Однако руководитель профсоюза Нэнси Хэганс заявляет, что у них остаётся обеспокоенность по поводу условий работы и ухода за пациентами.

МЭГ ОЛИВЕР, корреспондент CBS News: Как вы отстаиваете эту забастовку с моральной точки зрения, когда страна страдает от рекордной нехватки медсестёр и медбратьев?

НЭНСИ ХЭГАНС, президент Ассоциации медсестёр и медбратьев штата Нью-Йорк: Мы добиваемся лучшего ухода за пациентами. Мы бьём тревогу и не можем продолжать работать в таких опасных условиях.

МЭГ ОЛИВЕР: Медработники здесь, у Mount Sinai, заявляют о том, что им приходится ухаживать за чересчур большим числом пациентов, что может негативно сказаться на лечении. Больница, в свою очередь, заявляет, что они тратят миллионы долларов на то, чтобы нанять временных медсестёр на период забастовки. И этим вечером переговоры прекратились. Обе стороны заявили мне, что ждут, когда другая сторона позовёт их обратно за стол переговоров. Нора.

Это очень серьёзная история. Мэг. Большое спасибо.

Дата публикации 11 января 2023 года.