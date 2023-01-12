 

Петербург окажется в снежном плену после снегопада 12 января

12.01.2023, 12:00, Разное
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Жители Северной столицы переживают насчет возможного повторения снежного коллапса. Их опасения связаны с прогнозами синоптиков о снегопадах 12 января, в четверг. По словам метеорологов, обильное выпадение осадков ожидается в центре города.

Тем не менее, на 9 утра в культурной столице было зафиксировано 333 единицы техники, при этом 193 машины находились на дежурстве при необходимости вывода не менее 2 тысяч спецмашин для полноценной уборки.

https://vk.com/spb_today?z=photo-68471405_458420776%2Falbum-68471405_00%2Frev

СМИ отмечали, что в прошлом году город на Неве убирало и то больше машин – тогда ежедневно работало не менее тысячи единиц.

Напомним, что в январе этого года в Петербурге выпало относительно мало снега. Но даже с этим небольшим объёмом не удалось справиться коммунальщикам города на Неве из-за острой нехватки дворников и техники. Губернатор Александр Беглов вновь провалил снегоуборочную кампанию.


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