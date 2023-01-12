 

Мнение: Размножение?

12.01.2023, 11:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В Профиле моего аккаунта в ЖЖ зафиксировано, что он создан 22 июня 2006 года. Так оно и было. Но полгода я только читал журналы других блогеров, присматривался. А первую запись сделал 11 января 2007 года. И постепенно втянулся. И остался в ЖЖ даже тогда, когда стало модным писать в Twitter или Facebook. Страницы в этих соцсетях я завел, но так и не стал там что-то писать.

В Telegram у меня тоже не было своего канала, хотя пользуюсь Telegram лет семь-восемь. Решил исправиться и завел Telegram-канал. Подписывайтесь!

В общем, отныне у меня есть страница в «Живом Журнале», есть Telegram-канал и есть канал в  YouTube ( к слову, тоже подписывайтесь!). Это размножение? Или всего-лишь следование народной мудрости, что нельзя все яйца складывать  в одну корзину?

Источник: Ирек Муртазин


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.06.21 / Путин и Байден договорились о следующей встрече на вилле в Геленджике

10.02.22 / Макияж не должен отнимать много времени и сил: как нанести тональную основу за 5 минут и выглядеть великолепно

30.10.22 / Из-за падения осветительного прибора на голову Подшивалов мог работать только в театральной массовке

06.06.22 / Лосиха атакует съевшего ее дитя медведя

10.03.22 / Мнение: Будем делать все, чтобы больше никаким образом не зависеть от Запада

21.05.22 / Главы МИД стран БРИКС подтвердили приверженность интересам развивающихся стран

09.01.22 / Куда бежит-торопится Мамаев? – Личное мнение

05.09.22 / УН – с 1 октября военнообязанные женщины не смогут выезжать с Украины

23.05.21 / Милонов предложил отправить Манижу на уборку улиц

05.11.22 / “Ищут пожарные, ищет милиция”: Меладзе без вести пропал в Европе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика