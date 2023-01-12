Мнение: Размножение?

В Профиле моего аккаунта в ЖЖ зафиксировано, что он создан 22 июня 2006 года. Так оно и было. Но полгода я только читал журналы других блогеров, присматривался. А первую запись сделал 11 января 2007 года. И постепенно втянулся. И остался в ЖЖ даже тогда, когда стало модным писать в Twitter или Facebook. Страницы в этих соцсетях я завел, но так и не стал там что-то писать.

В Telegram у меня тоже не было своего канала, хотя пользуюсь Telegram лет семь-восемь. Решил исправиться и завел Telegram-канал. Подписывайтесь!

В общем, отныне у меня есть страница в «Живом Журнале», есть Telegram-канал и есть канал в YouTube ( к слову, тоже подписывайтесь!). Это размножение? Или всего-лишь следование народной мудрости, что нельзя все яйца складывать в одну корзину?

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