 

Пентагон отсудил у внучки Жукова два особняка во Флориде в счёт компенсаций за ленд-лиз

12.01.2023, 11:33, Разное
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Внучка Георгия Жукова лишилась двух своих домов во Флориде – такое решение вынес окружной суд, рассматривая иск Пентагона.

По мнению суда, маршал был одним из должностных лиц, которые приняли решение вопреки договору не возвращать технику, поставленную из США в СССР по ленд-лизу.

Американцы считают, что семья Жукова обогащалась за счёт этих поставок и нынешнее богатство его потомков «произрастает из незаконного капитала, созданного преимущественно за счёт американских налогоплательщиков». В связи с этим у гражданки США Марины Жуковой было конфисковано имущество, стоимость которого оценивается в 48 млн долларов.

Женщина намерена продолжать судиться с Пентагоном, поскольку если это решение будет признано законным, под угрозой окажется её капитал в размере $124 млн, состоящий из акций различных компаний и бизнеса по сдаче в аренду складских помещений. В собственности Жуковой также остаётся трёхэтажный особняк на Центральном побережье в Калифорнии.

По данным газеты The Axios, аналогичные иски угрожают также потомкам Вячеслава Молотова, Иосифа Сталина, Георгия Маленкова и Андрея Вышинского. Их семьи тоже перебрались в США в 1960-х и 1970-х годах и сейчас владеют высокодоходными предприятими, однако происхождение их капиталов пока достоверно не установлено.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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