Мнение: О предвестниках полного поражения России… Как скоро?

Тучи сгущаются. Пока часть россиян бурно радуется в соцсетях, что после затяжных боёв удалось «почти взять» бывший административный центр в Бахмутском районе, и строит новые наполеоновские планы, люди поумнее понимают всё. И то, как на «бои местного значения» растрачивается небольшое временно́е преимущество, которое #Россия получила дорогой ценой, отведя войска из Херсона. И то, как воспроизводятся ровно те же ошибки и просчёты, которые ранее уже привели к «жестам доброй воли», «перегруппировкам» и прочим «передислокациям». И то, как к ним добавляются новые…

Причём это понимание приходит даже к тем, кто ещё недавно были «допущенными», «информированными» — в общем, своими из своих. И начинается открытая фронда…

Бывший депутат госдумы и доверенное лицо Владимира Путина, прокремлёвский политолог Сергей Марков позволил себе доселе неслыханную «дерзость». Назвал некоторые вещи своими именами. В интервью не самой медийной, но узнаваемой газете «БИЗНЕС Online», позиционирующей себя как ведущее деловое СМИ в Республике Татарстан, он всё расставил по местам. «Россия сделала уже несколько шагов к своему поражению» и если ничего не изменится, то «война может прийти на территорию России с угрозой оккупации страны, разделения её на несколько частей вплоть до краха российской государственности», — честно заявил московский гость.

Почему так жёстко? Потому что ситуация действительно — пан или пропал. А российская #власть, похоже, совсем не торопится выбрать пана ввиду того, что он явный поляк и русофоб. Меж тем драгоценное время уходит…

«Итоги [2022] года катастрофические, — утверждает Сергей Марков. — Специальная военная операция, которая планировалось быстрой и эффективной, … переросла в долговременную военную операцию. Антироссийские настроения в украинском обществе, которые ранее составляли 10%, достигли порядка 70–80% и произошла консолидация украинского политического режима на антироссийской основе. Российская армия … в глазах всего мира [теперь] оценивается исключительно как неэффективная и неспособная решать серьёзные боевые задачи. В геополитическом плане мы видим не ускорение перехода к многополярному миру, а, наоборот, перезагрузку однополярного мира и значительное усиление #США. Теперь 50 государств мира… участвуют в [развязанной Америкой] гибридной войне против РФ. На Россию обрушился настоящий санкционный шторм, и хотя наша экономика более-менее выстояла, всё равно #санкции — это сильный удар, создающий огромные проблемы для граждан. Да, большинство стран ни в чём таком не участвуют, но и рисковать не хотят: все боятся и вторичных санкций, и первичных тоже. Даже #Китай. Почему ещё они заняли такую позицию? Главная причина в том, что Россия не выигрывает. Никто не хочет стать союзником того, кто терпит поражение».

Даже удивительно, что близкий к АП РФ эксперт высказывается настолько прямо и, в общем, честно, если убрать клише про «гибридную войну» Соединённых Штатов против Российской Федерации. Более того, столь же нелицеприятно он говорит и о причинах, которые привели к столь катастрофическим итогам года.

«Россия сделала уже несколько шагов к своему поражению. Сначала провал … с точки зрения взятия под контроль большей части территории Украины. Затем РФ попала в несколько временны́х ловушек: она медлила, не наносила удары ни по штабам Вооружённых сил Украины, ни по критической инфраструктуре противника, а в это время Запад, по сути дела, создал новую украинскую армию. Россия с огромным опозданием принимает необходимые решения типа [частичной] мобилизации военнообязанных, мобилизации экономики. Мобилизация общества вообще не сделана… Поэтому угроза поражения России самая серьёзная, существенная и главная. Поражение приведёт к катастрофе для российской государственности и, возможно, к ликвидации РФ как независимого государства вообще».

Тут опять же надо понимать, что Сергей Марков — это типичный рупор мнений «ястребиного» крыла в АП РФ и вообще в российском истеблишменте. Его любимый рефрен, повторяемый и в отношении Украины, и по поводу взаимоотношений с Западом, и в части российских либералов, прост: «Жёстче надо, жёстче!». То есть, он ни разу не сторонник любых договорённостей и сдач. Напротив, он считает, что единственный путь к достойному миру лежит через мощное наступление Армии РФ. Мол, только тогда «[президент Франции Эмманюэль] Макрон и [канцлер ФРГ Олаф] Шольц тайно проникнут на территорию России, встанут у ворот Спасской башни на Красной площади и будут ловить [Владимира] Путина, махать в окно его автомобиля и умолять начать переговоры».

Последнее закавыченное, конечно, #сарказм. Наверняка даже Сергей Марков понимает, что никакие поражения ВСУ не ослабят поддержку Украины со стороны ЕС и #НАТО, для которых нынешний конфликт принял экзистенциальный характер. И даже если свершится чудо и в Киеве появится «пророссийский» президент, — хоть нафталиновый Николай Азаров, хоть Виктор Медведчук, хоть и сбитый лётчик Виктор Янукович, — который подпишет мирный договор на условиях Кремля, это не снимет санкционную удавку с России, не укрепит поддержку РФ в мире, не вернёт геополитический вектор к прежней многополярности. То есть весь оставшийся выбор — пока ещё оставшийся! — предстоит сделать между «сразу» и «помучиться». Из осознания этой горькой истины, вероятно, произрастает беспрецедентная смелость Сергея Маркова. Это «смелость» загнанной в угол крысы.

Что ж, на «Титанике» многие пассажиры, как застрявшие на палубе, так и замерзавшие в шлюпках, смело и громко, на все лады костерили капитана, старпома, боцмана, лоцмана и всю команду до последнего матроса. Ни кораблю, ни большинству костерящих это не помогло. Выжили те, кто успели к шлюпкам и, не тратя ни сил, ни времени на ругань, отгребли от получившего пробоину судна куда подальше.

Выходит, Сергей Марков и иже с ним «кремлёвские» понимают, что уже опоздали?

А не поставить ли им на прощанье хорошую песню?

—