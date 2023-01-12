Видео: НАТО не может расшириться на север
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Финляндия и Швеция выполнили все десять требований, которые перед ними поставила Турция, но та до сих пор не пропускает их в НАТО, блокируя расширение альянса на север. Более того, выставлены новые требования, которые северяне называют «заведомо невыполнимыми». Зачем президент Турции Эрдоган издевается над ними и мешает США?
Теги:
США
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НАТО
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Евросоюз
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Турция
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Финляндия
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Тайип Эрдоган
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Швеция
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расширение НАТО
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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