Видео: НАТО не может расшириться на север

Финляндия и Швеция выполнили все десять требований, которые перед ними поставила Турция, но та до сих пор не пропускает их в НАТО, блокируя расширение альянса на север. Более того, выставлены новые требования, которые северяне называют «заведомо невыполнимыми». Зачем президент Турции Эрдоган издевается над ними и мешает США?

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