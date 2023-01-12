 

Видео: НАТО не может расшириться на север

12.01.2023, 11:26, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Финляндия и Швеция выполнили все десять требований, которые перед ними поставила Турция, но та до сих пор не пропускает их в НАТО, блокируя расширение альянса на север. Более того, выставлены новые требования, которые северяне называют «заведомо невыполнимыми». Зачем президент Турции Эрдоган издевается над ними и мешает США?

Теги: 

США
,
НАТО
,
Евросоюз
,
Турция
,
Финляндия
,
Тайип Эрдоган
,
Швеция
,
расширение НАТО

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.10.20 / Минобороны Армении оценило ситуацию в Нагорном Карабахе

25.11.20 / “Расти будет 100% долго”. Степанов дал прогноз по заболеваемости COVID-19 в Украине

29.07.21 / Асеев: В плену наибольшее отвращение мы вызывали у врача на психиатрической экспертизе. Она даже не смотрела на меня, будто я последний подонок в мире

29.04.21 / Сочинских «зазывал» начнут штрафовать

12.02.22 / Россия в ряде стран финансирует вербовочные центры для боевиков, иностранцам платят больше – Мамедов

21.03.21 / Побочная жертва пандемии – деловые костюмы больше никому не нужны

09.05.21 / На фоне коронавируса в Индии зафиксировали рост другой опасной инфекции

02.07.20 / Назарбаев вылечился от коронавируса

23.09.21 / В школах Украины пройдет Национальный урок памяти к годовщине трагедии Бабьего Яра

27.07.21 / Появились новые данные о будущей линейке смартфонов iPhone 14

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика