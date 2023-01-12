Искусственный мех сегодня популярнее, чем когда-либо: 10 самых стильных способов носить верхнюю одежду из такого материала

Из всех вариантов верхней одежды шубы из искусственного меха — это, пожалуй, самый экстремальный, но весьма актуальный в данном сезоне тренд. Сложность составления образов с такими изделиями заключается в том, что велик риск удешевить лук или сделать его безвкусным. Чтобы этого не произошло, возьмите на вооружение следующие советы.

Избегайте изделий оверсайз

В последние годы в моду прочно вошла верхняя одежда оверсайз. Многие девушки с удовольствием носят пуховики, куртки, блейзеры на несколько размеров больше. Однако данное правило не работает с шубами из искусственного меха. Это тот случай, когда оверсайз-изделие удешевит ваш образ и сделает его нелепым.

Выбирайте шубку по размеру. Сочетайте ее с брюками или юбкой, а также с футболкой или пуловером для создания лука в стиле кэжуал.

Носите с базовыми вещами

Старайтесь не сочетать шубу из искусственного меха с очень яркими, эпатажными, вечерними предметами гардероба. В противном случае получится образ деревенской девушки, которая всячески старается привлечь к себе внимание.

Комбинируйте шубы из искусственного меха с вещами из капсульного гардероба. Например, с джинсами и футболками или майками. Даже спортивные штаны в данном контексте будут уместны.

Сочетайте с черной одеждой

Если хотите создать гламурный образ, тогда попробуйте сочетать шубу из искусственного меха нейтрального или насыщенного глубокого оттенка с черными вещами. Например, очень благородно и изысканно смотрится шуба приглушенного оттенка бордо. Не забудьте дополнить лук аксессуарами в тон к верхней одежде. Например, бордовой сумочкой.

Создавайте ретро-образы

Норковые шубы вышли из моды из-за активности защитников животных. Однако никто не возмутится, если вы приобретете искусственный аналог такого изделия. Отдавайте предпочтение укороченной шубе с мехом под норку. Сочетайте такое ретро-изделие с классическими элементами повседневного гардероба. Например, с синими джинсами и клетчатой фланелевой рубашкой.

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Не бойтесь гламурных луков

Если нужно создать гламурный образ в стиле ретро, то можете не бояться сочетать цветные шубы из искусственного меха с вещами с пайетками. Например, с блестящей кофтой. В качестве низа подойдет что-то менее броское: например, юбка или брюки без люрекса и без блесток.

Чтобы образ не получился дешевым, дополните его дорогими стильными аксессуарами. Например, кожаными перчатками в тон к верхней одежде.

Выбирайте спортивно-повседневный стиль

Если вам импонирует удобство и простота, но в то же время вы хотите выглядеть модно и современно, тогда поступайте следующим образом. Создайте спортивный лук из спортивных штанов с футболкой и кроссовками. Дополните наряд длинной шубой из искусственного меха. В контексте стиля кэжуал будет уместна верхняя одежда черного цвета.

Вы также можете сочетать длинную шубу из искусственного меха со спортивным комплектом, состоящим из треников и кроп-топа. Можете вместо кроссовок отдать предпочтение высоким кедам.

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Создавайте образы в рок-стиле

Популяризация шуб из искусственного меха произошла не только благодаря стилистам, но также благодаря музыкантам-рокерам. Именно они нередко появлялись на сцене в такой верхней одежде.

Вы тоже можете последовать их примеру, чтобы создать дерзкий неформальный образ. В данном случае важно подобрать аксессуары, которые подчеркнут стилистику рокерского стиля. Это могут быть черные кожаные сумки или рюкзаки с обилием металлической фурнитуры, например. Или брутальные ботинки в мужском стиле на шнуровке, тоже с металлическими заклепками.

Сохраняйте баланс

Даже если у вас шуба по размеру, то все равно за счет пушистого искусственного меха она будет добавлять вам объема. В связи с этим необходимо помнить о сохранении баланса, пропорций. Под шубы лучше надевать облегающие вещи. Например, кроп-топы, футболки, майки, водолазки.

Если у вас длинная шуба, тогда в качестве низа подойдут джинсы скинни, леггинсы или юбки, сидящие по фигуре (без объемных элементов).

Не бойтесь ярких цветов

Шубы не обязательно должны быть нейтральных базовых оттенков. Вы можете остановить выбор на изделии яркого цвета. Например, голубого, желтого, оранжевого и т. д. Это прекрасное решение для создания эпатажных образов. Возьмите данную идею на вооружение, когда будете подбирать наряд для посещения вечеринки, ночного клуба.

Создавайте монохромные луки

Если вам больше импонирует сдержанность в нарядах и вы не являетесь любительницей экстравагантных вычурных образов, тогда можете создавать монохромные луки с преобладанием пастельных оттенков. Для создания офисно-делового образа сочетайте кремовое платье с бежево-серой шубой из искусственного меха. Либо вмесо платья можно надеть блузу или рубашку с брюками прямого кроя или юбкой-«карандаш». Такой наряд вполне соответствует установленному дресс-коду даже самой строгой организации.