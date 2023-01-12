Массивная платформа в стиле диско снова в моде: 7 лучших способов стильно носить обувь с такой подошвой

В 2023 году массивная платформа в стиле диско возвращается в моду. Обычно она сочетается с высоким и толстым каблуком. Такая обувь прибавляет роста, а носить ее очень удобно. Она не создает перепадов высоты между каблуком и носочной частью, и ноги чувствуют себя в ней комфортно. В статье мы приведем 7 идей стильного сочетания обуви на массивной подошве с разными предметами гардероба.

С блестящим мини-платьем

Блестящие туфли на большой платформе выглядят очень эффектно. Такая обувь идеально подходит для вечеринок. Сочетайте ее с ярким и нарядным мини-платьем.

На фото ниже вы видите пример такого сочетания. Сияющее мини-платье украшено перьями. Оно гармонирует с блестящими туфлями на массивной платформе. Если вы хотите создать гламурный образ из 2000-х, попробуйте такую комбинацию.

В стиле преппи

Обувь на массивной платформе вписывается в разные образы. Однотонные туфли и ботинки отлично подходят для стиля преппи. Они делают его более эффектным и ярким.

Вы можете сочетать обувь на платформе с юбками и пиджаками в клетку, а также с классическими платьями длиной чуть выше колен. Вы можете дополнить свой образ носками, гольфами или гетрами.

Обувь с рисунком

Если вы чувствуете себя смело и уверенно в обуви на платформе, то сделайте ее акцентной частью вашего наряда. Вы можете выбрать туфли или босоножки с яркими рисунками. В 2023 году особой популярностью будут пользоваться изделия с цветочным или животным принтом.

Платформу с рисунком следует сочетать с однотонными вещами. Вы можете подбирать их под цвет принта на обуви или создать контрастный образ.

Брюки с принтом

Вы можете скомбинировать однотонные туфли на платформе с вещами, украшенными яркими рисунками или блестками. В этом случае обувь будет подчеркивать красочные детали вашей одежды.

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На фото ниже вы видите сочетание обуви на массивной платформе и ярких брюк с принтами. Дополните свой образ корсетным топом или удлиненным блейзером.

В стиле 90-х

Обувь на массивной платформе вернулась к нам из 1990-х годов. Поэтому она органично смотрится с одеждой из той эпохи.

Вы можете сочетать такую обувь с платьями и юбками из прозрачных, блестящих и бархатных тканей. Попробуйте поэкспериментировать с такими популярными деталями 1990-х, как босоножки на ремешках и платья-комбинации.

С повседневным образом

Обувь на платформе вписывается не только в нарядный и экстравагантный, но и в повседневный образ. Но в этом случае вам следует убедиться, что вы уверенно себя чувствуете на массивной подошве и высоких каблуках.

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Чтобы ваш образ получился гармоничным, очень важно правильно подбирать повседневные вещи. Лучше всего сочетать платформу и каблуки с джинсами и классическими брюками расклешенных или прямых моделей. Дополните ансамбль блейзером, кардиганом или простой футболкой.

Если вы создаете деловой образ, то выбирайте туфли-лодочки со шпилькой и массивной платформой в передней части. Обувь должна иметь сдержанные оттенки и простой дизайн.

С женственным образом

Обувь на платформе можно сочетать с нежным и женственным образом. Ее можно носить с платьями в романтическом стиле. Используйте светло-розовые, кремовые и другие пастельные тона. Отдавайте предпочтение шелковым, атласным и кружевным тканям.

Вы можете носить такую обувь как с лаконичными моделями одежды, так и с платьями, украшенными оборками и рюшами. Главное – не переусердствовать с обилием декора.

Не забудьте надеть белые носочки с оборками. Они станут прекрасным дополнением к массивной обуви и сделают ваш образ более утонченным.

Заключение

Обувь на массивной платформе выпрямляет осанку и делает походку более грациозной. Она поможет вам создать женственный и оригинальный образ, который подчеркнет вашу индивидуальность.