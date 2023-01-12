Голливудские волны или низкий хвост: какую прическу выбрать невесте для свадьбы в ретро-стиле

Для поклонниц ретро-стиля есть радостная новость: сегодня прически, которыми восхищались мамы и бабушки, снова в тренде. Поэтому, если вам предстоит свадьба, где вы являетесь невестой, у вас есть замечательная возможность выбрать любую из причесок по вашему вкусу и желанию. Рассмотрим несколько идей, среди которых вы сможете выбрать наиболее подходящий вариант.

Победные роллы

Такая прическа была на пике популярности в 1945 году, поэтому ее ассоциируют с победой. Концепция состоит в том, чтобы сформировать локоны с обеих сторон и зафиксировать их настолько высоко, насколько возможно. Можно также поэкспериментировать с дополнительными пучками, кудрями и другими оригинальными винтажными или современными элементами. Для фиксации потребуется достаточно большое количество стайлинговых средств.

Шикарный пучок

Эту прическу еще называют «узлом» или «катушкой из волос». Представьте, что она была популярной еще в 1860-х годах, но до сих пор мы отмечаем ее элегантность, красоту и изысканность. Если вы являетесь обладательницей длинных волос, укладку можно сформировать из них. При недостаточной длине можно использовать шиньон, который аккуратно помещается внутри прядей для увеличения объема.

Голливудские волны

Отличный выбор для поклонниц моды двадцатых годов прошлого века. Сегодня такая прическа также очень популярна, причем уровень популярности не снижается на протяжении последних десятилетий. Волны должны быть одинакового размера, прическа фиксируется большим количеством лака и других стайлинговых средств. Она устойчива, поэтому вы можете быть уверены в том, что укладка продержится до конца дня, даже если на своей свадьбе вы будете очень активны (можете смело танцевать и веселиться, прическа будет в порядке).

Прическа с начесом

Эта модель причесок появилась во времена Марии-Антуанетты, затем снова взошла на пик моды в пятидесятых-шестидесятых годах прошлого века, в нынешнем году она остается не менее популярной. Концепция заключается в увеличении объема за счет начеса. Прикорневой начес можно сделать на всех волосах или на их части. Модель укладки выбирается по вашему усмотрению, это могут быть косы и пучки, ракушки или хвосты, с челкой или без. В любом случае прическа будет выглядеть стильно и нарядно.

Кудрявый боб

Отличный вариант, который великолепно смотрится и оформляется за короткое время. Такая прическа была в моде в двадцатых годах прошлого века, и сегодня снова в тренде. Если вы не являетесь обладательницей кудрявых волос, локоны можно сделать при помощи бигуди или термобигуди, плойки или утюжка (а также любых других инструментов по вашему желанию, в том числе и оформления их с помощью заплетенных косичек).

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Помпадур

Очень смелая и стильная прическа, популярность которой исчисляется сотнями лет. Вы можете попросить своего мастера оформить ее непосредственно к свадьбе, однако перед этим не поленитесь проверить, насколько она вам подходит. Поэкспериментируйте с париком или шиньоном, можете сделать прикорневой начес или начес по всей длине, чтобы убедиться, что смелый креативный образ гармонично вписывается в стиль вашего свадебного наряда.

Высокий хвост

Конский хвост находится на пике популярности с начала прошлого века, и не собирается сдавать свои позиции. Преимуществом этой прически является то, что она не такая сложная и вычурная, как другие укладки. Сделать ее достаточно просто, однако сноровка и опыт никогда не помешают. Поэтому, если вы не уверены в своем мастерстве, предоставьте возможность вам помочь специалисту. Волосы собираются на макушке и фиксируются резинкой, затем отделяется прядь и ею оборачивается основание хвостика. Резинку можно покрыть не прядью, а лентой или любой другой декоративной заколкой.

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Булочки

Прическа впервые появилась в тридцатых годах прошлого века, затем снова стала популярной в шестидесятых, сегодня ее третье триумфальное восхождение на вершину моды. Укладка замечательно подойдет волосам средней длины. Концепция состоит в том, чтобы верхняя часть волос была гладкой, а по бокам оказалось два кудрявых хвостика. Локоны можно сделать при помощи бигуди или плойки, при желании верхнюю часть можно сделать более объемной с помощью прикорневого начеса.

Цветочные короны

Впервые прическу цветами украсила королева Виктория в 1840 году, с тех пор цветочные короны периодически появляются в качестве украшений для нарядных причесок. Вы также можете остановить свой выбор на этом варианте, поскольку он является очень стильным, нежным и женственным. Убедитесь в том, что качество короны на высшем уровне, а также, что она гармонично сочетается с вашим образом в целом и надежно прикреплена. Если сомневаетесь в надежности живых цветов, выберите искусственные, опять-таки высокого качества, которые не будут по своей красоте отличаться от живых.

Прически с плетениями

Если вы являетесь счастливой обладательницей длинных волос и хотите выглядеть на своей свадьбе максимально нежно, аккуратно и женственно, прически с плетениями будут именно теми вариантами, на которые вам стоит обратить внимание. Заплетите две нижние косички удобным для вас способом и переплетите их между собой, поменяв направление местами один или несколько раз (правую косу налево, левую направо, закрепляя по обеим сторонам до формирования оригинального объемного пучка).

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Низкий хвост

Преимуществом этой прически является ее практичность и быстрота укладки. Вы сможете собрать волосы сами, особенно это просто сделать при наличии зеркала заднего вида. Расчешите их по всей длине, после чего зафиксируйте резинкой внизу затылочной зоны у шеи, покройте резинкой прядью волос, кончики которой закрепите невидимкой. Можно украсить прическу цветами, лентой или другими декоративными заколками.

Улей

Прически с шиньонами насчитывают сотни лет популярности, и вы также можете использовать одну из моделей для одного из самых счастливых и торжественных дней в своей жизни. Выберите «бабетту», петлю или высокий пучок с начесом. Поэкспериментируйте с формой, вероятно, вам больше понравится оригинальная пирамида. Главной целью должно стать гармоничное сочетание прически с вашим свадебным нарядом и стремлением к целостности образа.