Российским журналистам разрешили использовать мат в сюжетах о недружественных странах и иноагентах

Государственная дума приняла очередные поправки в закон «О средствах массовой информации», в соответствии с которыми журналисты и блогеры, зарегистрированные в качестве СМИ, могут свободно использовать нецензурную брань в материалах, посвящённых недружественным странам или лицам, признанными иностранными агентами.

Автором поправок выступил глава НОД, депутат ГД Евгений Фёдоров.

– Мы не должны ограничивать сотрудников СМИ и просто неравнодушных граждан в выражении своих эмоций. Вещи надо называть своими именами, а часто только мат позволяет выразить своё реальное отношения к нехорошим людям и странам, – объяснил он.

Новые нормы вступают в силу с 15 января 2023 года. При этом эксперты призывают журналистов не злоупотреблять правом на использование нецензурной брани – это может вызвать отторжение у части аудитории.

– Скажу коллегам просто: используйте мат не очень часто, иначе снижается эмоциональная составляющая. Да и не все могут оценить. Нужно помнить, что федеральные каналы смотрят не только взрослые, но и дети, – написал в своём Telegram-канале врач Александр Мясников.

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