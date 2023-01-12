Многие британские полицейские хотят уволиться из-за низкой оплаты и неуважения

20% британских полицейских намерены уволиться со службы, пишет The Independent, ссылаясь на опрос от Police Federation. Основными причинами недовольства сотрудников полиции являются низкие зарплаты и неуважение со стороны правительства. Кроме того, полицейские поражены в правах, поскольку не имеют права на забастовки.



AP

Каждый пятый британский полицейский планирует уволиться со службы, пишет The Independent, ссылаясь на опрос, проведённый организацией Police Federation. Полицейские недовольны уровнем зарплат, условиями труда и отношением со стороны правительства.

Как пишет издание, в британской полиции количество увольнений по собственному желанию уже достигло рекордных значений. На этом фоне давнее обещание Бориса Джонсона об увеличении штата полицейских на 20 тыс. человек выглядит нереалистично. Председатель Police Federation Стив Хэртшорн указал на то, что полицейские подвергаются дискриминации: в отличие от других общественных работников они лишены права на забастовки.

«Мы теряем некоторых исключительных полицейских просто потому, что они больше не могут оставаться на службе, в условиях когда значительная часть из них не может позволить себе самое необходимое», — приводит издание слова Хэртшорна.

Между тем, число преступлений в Великобритании достигает рекордных величин, а раскрываемость, напротив, падает, пишет The Independent. Сообщается, что треть всех расследований заканчивается невозможностью установить личность подозреваемого, а ещё четверть остаётся незавершённой в течение года.

Опрос Police Federation показал, что полицейских, в первую очередь, не устраивает отношение со стороны государства. 94% опрошенных полицейских заявили, что не чувствуют уважения со стороны правительства. Почти 9 из 10 респондентов отметили, что полиции не хватает кадров, что, в свою очередь, выливается в переработки.

«Способность эффективно защищать общество находится на лезвии ножа. Полицейские не смогут распределить ресурсы, чтобы заняться всеми преступлениями — и, в конце концов, они не смогут защитить наши сообщества от роста преступности», — приводит издание слова Стива Хэртшорна.