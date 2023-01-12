Министр ВМС США Дель Торо назвал угрозой для ВПК страны продолжение конфликта в Украине

Продолжение военного конфликта в Украине поставит под угрозу цепочку поставок в американском ВПК, сообщил министр ВМС США Карлос дель Торо.

По его словам, если конфликт в Украине продолжится еще год, то это поставит под угрозу цепочку поставок, поэтому производителям оружия нужно проводить капитальные инвестиции и увеличивать вложения в рабочую силу, чтобы увеличить объем выпуска военной продукции, передает РИА «Новости».

По словам Дель Торо, после реализации этих мер станет лучше, но когда это произойдет – будет зависеть от конкретных оружейных систем.

Напомним, по оценке командующей сухопутными войсками вооруженных сил США Кристин Вормут, промышленность США способна произвести примерно 14 тыс. 155-мм гаубичных снарядов в месяц, которые украинские войска расходуют за два дня стрельбы.

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