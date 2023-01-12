 

База розыска МВД: Журналист Аркадий Бабченко объявлен в розыск по статье УК

12.01.2023, 9:10, Новости дня
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МВД объявило в розыск журналиста Аркадия Бабченко (внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов), следует из базы разыскиваемых.

В базе указано, что Бабченко разыскивают по статье УК, которая не уточняется, передает РИА «Новости».

Ранее участник группы Pussy Riot Петр Верзилов* (признан в РФ иноагентом) был объявлен в международный розыск.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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