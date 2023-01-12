База розыска МВД: Журналист Аркадий Бабченко объявлен в розыск по статье УК

МВД объявило в розыск журналиста Аркадия Бабченко (внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов), следует из базы разыскиваемых.

В базе указано, что Бабченко разыскивают по статье УК, которая не уточняется, передает РИА «Новости».

Ранее участник группы Pussy Riot Петр Верзилов* (признан в РФ иноагентом) был объявлен в международный розыск.

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