База розыска МВД: Журналист Аркадий Бабченко объявлен в розыск по статье УК
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МВД объявило в розыск журналиста Аркадия Бабченко (внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов), следует из базы разыскиваемых.
В базе указано, что Бабченко разыскивают по статье УК, которая не уточняется, передает РИА «Новости».
Ранее участник группы Pussy Riot Петр Верзилов* (признан в РФ иноагентом) был объявлен в международный розыск.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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