 

Президент Венгрии Новак предупредила НАТО об опасности втягивания в украинский конфликт

12.01.2023, 9:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В сложившейся мировой ситуации важно сохранять прагматичный подход и думать о выживании Европы, сообщила президент Венгрии Каталин Новак.

По ее словам, Североатлантическому альянсу нужно оставаться в стороне от конфликта на Украине, так как опасно поддаваться эмоциям и вступать в противостояние с Россией, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание MTI.

Новак призвала работать в духе прагматизма и взаимного уважения к культурам друг друга.

Напомним, ЕС и НАТО разработали совместную декларацию до начала российской спецоперации на Украине, ее пришлось изменить после начала СВО.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.03.21 / Болгарского журналиста оштрафовали за представление с ансамблем для Захаровой

01.03.22 / В Госдуме решили ввести ответственность за фейки о действиях ВС России

13.02.22 / “Вау, тебе как будто все еще 20 лет!” 56-летняя Херли показала фигуру в микробикини

07.01.22 / В Казахстане введен критический уровень “террористической опасности”. Силовикам разрешили проникать в любые помещения

06.08.20 / Лукашенко назвал условие выдачи задержанных россиян Украине

26.12.21 / “Выясняли, кто имеет преимущество на дороге”. В Бердянске подрались два депутата

18.12.20 / В “Европейской солидарности” заявили, что фракция добилась созыва сессии Киевсовета для выделения дополнительных 400 млн на борьбу с коронавирусом

15.02.22 / Украине надо обращаться в Международный трибунал ООН из-за морской блокады со стороны РФ – Мамедов

13.07.21 / Квасьневский: Холокост – это беспрецедентная трагедия. Жертв Бабьего Яра убивали два раза – сначала нацисты, а потом советские полицаи

14.04.21 / В РФ в марте на 1% выросли продажи автомобилей марки Kia

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика