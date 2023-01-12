Президент Венгрии Новак предупредила НАТО об опасности втягивания в украинский конфликт

В сложившейся мировой ситуации важно сохранять прагматичный подход и думать о выживании Европы, сообщила президент Венгрии Каталин Новак.

По ее словам, Североатлантическому альянсу нужно оставаться в стороне от конфликта на Украине, так как опасно поддаваться эмоциям и вступать в противостояние с Россией, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание MTI.

Новак призвала работать в духе прагматизма и взаимного уважения к культурам друг друга.

Напомним, ЕС и НАТО разработали совместную декларацию до начала российской спецоперации на Украине, ее пришлось изменить после начала СВО.

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