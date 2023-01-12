В Красноярске учительница подралась со школьницей из-за вейпа

В одной из красноярских школ учительница подралась с пятиклассницей. Девочка решила закурить электронную сигарету прямо на уроке.

Правда, школьница не подтвердила эту версию событий. Она заявила, что потеряла вейп, подошла к учительнице и начала кричать. Свидетельница происшествия рассказала, что девочка подошла к учительнице, накричала на нее, а после облила водой. Педагог сделал то же самое и вытолкал школьницу за дверь.

Теперь в ситуации будет разбираться прокуратура. Против учительницы возбудили уголовное дело.