 

Вываливший правду о второй семье Принц Гарри чуть не лишился детородного органа

12.01.2023, 8:52, Разное
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2011 год
ознаменовался для британской королевской семьи грандиозным событием — свадьбой
Принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Однако, после выхода мемуаров младшего сына
нынешнего короля Карла III
Принца Гарри оказалось, что в этот год Великобритания чуть не потеряла
возможность увидеть наследников семьи.

Во время экспедиции
на Северный полюс Принц Гарри чуть не лишился детородного органа. Экстремальные
морозы оказались сильнее, чем мужчина предполагал, поэтому он отморозил себе ценное
место. В книге описываются все подробности, вплоть до пикантных подробностей.

Выставивший на всеобщее
обозрение детородный орган наследник Виндзоров не постеснялся описать и лечение
своих причиндалов. Одни посоветовали ему крем Принцессы Дианы, другие —
обратиться к доктору. К счастью, все обошлось и спустя почти десять лет на свет
появились дети Принца Гарри.

Кроме этого, в
книге бунтарь описал и другие детали личной жизни. В частности, Гарри признался,
что в молодости в Ботсване у него появилась вторая семья. Вываливший правду принц
так называл близких друзей-журналистов, помогавших ему прийти в себя после
ухода из жизни Принцессы Дианы. Получилась по-настоящему трогательная история.


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