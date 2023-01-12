Мнение: Украина не сможет отбить у России оккупированные территории без современных танков

Сильная нехватка танков и БМП не позволяет украинской армии отбить у РФ территории, пишет The Independent, ссылаясь на слова ряда западных чиновников. На этом фоне в Великобритании идут дебаты по поводу передачи Украине танков «Челленджер-2»: впрочем, в британском правительстве отметили, что окончательного решения о поставках не принято.



AP

Украина не сможет отбить у РФ значительные территории без увеличения своей боевой мощи, что включает в себя новые танки и прочую тяжёлую технику, пишет The Independent, ссылаясь на заявления ряда западных чиновников. Как отмечает издание, эти предупреждения звучат на фоне возможной отправки на Украину первых современных танков западного образца — британских «Челленджер-2».

За поставку Украине «Челленджеров» выступил глава британского парламентского комитета по обороне Тобиас Эллвуд, пишет The Independent. Издание напоминает, что Киев уже на протяжении долгого времени просит поставить западные современные танки: в частности, речь шла об американских танках «Абрамс» и немецких «Леопард». Эллвуд также заявил, что НАТО должно делать куда больше.

По словам одного из западных чиновников, на данный момент украинская армия испытывает большую нехватку танков и БМП, что мешает ей проводить наступательные операции. Вследствие этого именно поставка западной бронетехники может стать ключевым элементов в преодолении этого тупика.

При этом в правительстве Великобритании заявили, что окончательного решения по поставкам танков «Челленджер» пока не принято, пишет The Independent. Как отмечает издание, некоторые страны НАТО беспокоятся, что поставка Украине западных танков будет воспринята Москвой как дальнейшая эскалация конфликта.

Издание напоминает, что на прошлой неделе США анонсировали поставку Украине 50 БМП «Брэдли». Кроме того, Германия пообещала Киеву передать ещё 40 БМП «Мардер».