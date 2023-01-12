Хуже, чем в зоне боевых действий — британские врачи о ситуации в больницах

По словам врачей, ситуация в переполненных больницах в Великобритании хуже, чем в зонах боевых действий, а персонал находится в отчаянии. Как заявил кавалер ордена Британской империи доктор Пол Рэнсом, британскому правительству следовало бы перенаправить гуманитарные усилия, потраченные за рубежом, на оказание срочной помощи собственной системе здравоохранения, пишет Daily Mail.



AP

Доктор Пол Рэнсом, работавший в Королевской больнице в Хейвордс-Хит, получил орден Британской империи за свою деятельность в области оказания помощи в сфере здравоохранения в зарубежных странах. Он принимал участие в группах реагирования, направляемых за границу после таких кризисов, как землетрясение на Гаити в 2010 году, а также помогал обучать медицинский персонал на Украине. И по словам Рэнсома, нынешняя ситуация в британских больницах даже хуже, чем то, с чем ему приходилось сталкиваться во время поездок, пишет Daily Mail.

Рэнсом работает сейчас в подразделении Национальной службы здравоохранения (NHS) в Сассексе и говорит, что редко видел настолько переполненные пациентами палаты и даже коридоры больниц во время кризисных ситуаций в таких местах, как Украина или Грузия. Это вынудило его обратиться с открытым письмом в редакцию местной газеты The Argus, чтобы привлечь внимание властей к этой катастрофической ситуации, говорится в статье.

Как подчёркивает Рэнсом в своём открытом письме, британские больницы сейчас настолько перегружены, что работа медицинского персонала там зачастую оказывается даже более сложной и тяжёлой, чем в зонах боевых действий и конфликтов, где ему приходилось работать. Сотрудники британских больниц и служб скорой помощи находятся в отчаянии и вынуждены выбирать среди пациентов самые тяжёлые случаи, чтобы первыми доставить их в реанимацию для оказания помощи, в то время как остальным приходится ждать очереди.

«Иногда я чувствую себя виноватым, когда вижу, как мои коллеги из NHS пытаются сохранить здоровье пациентов, а иногда даже спасти им жизнь в таких условиях, которые хуже, чем те, которые я вижу во многих больницах, когда работаю за границей», — говорится также в письме Рэнсома. По словам доктора, в таких странах, как Украина, Грузия, Шри-Ланка, Зимбабве, и многих других регионах, переживающих кризис, ему крайне редко приходилось наблюдать такую же критическую ситуацию, которую он видит сейчас в Великобритании.

«Ни одна другая страна в Европе не помещала бы своих пациентов в такие условия», — считает Рэнсом. В то же время он подчеркнул, что не хочет обвинять или стыдить руководство больниц, однако призывает британское правительство обратить внимание и оказать сфере здравоохранения первоочередную помощь.

«Иногда, когда меня направляют за рубеж и я читаю свои сообщения на WhatsApps из Брайтона, мне кажется, что мы должны перенаправить наши гуманитарные усилия на переполненные коридоры в британских больницах — таких как наша собственная в Сассексе, вместо зарубежных стран, страдающих от конфликтов», — заключает доктор.

Подразделение NHS в Сассексе предупредило 30 декабря 2022 года о «критической» ситуации в сфере здравоохранения из-за резко возросшего спроса на услуги службы скорой помощи, а также из-за того, что значительно больше людей стали звонить по экстренным номерам 111 и 999, напоминает Daily Mail. Однако позднее это предупреждение было снято, сообщается в статье.

В свою очередь, доктор Джордж Финдли, представитель управляющего больницами фонда Universit Hospitals Sussex NHS Foundation Trust, признал, что нынешнее отделение неотложной помощи в Брайтоне «не является идеальным». По его словам, после открытия нового больничного корпуса на территории округа уже в этом году планируется расширить доступное для оказания помощи пациентам пространство.

«Наши сотрудники проделывают феноменальную работу в действительно сложных условиях, и я хочу выразить огромную благодарность за всё, что они делают, чтобы заботиться о пациентах и друг о друге в такие трудные времена», — подчеркнул Финдли.