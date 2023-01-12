Почему археологи боятся открывать гробницу первого императора Китая?

В 1974 году на поле в китайской провинции Шэньси фермеры наткнулись на одно из самых важных археологических открытий всех времен. Во время раскопок они нашли фрагменты человеческой фигуры, сделанной из глины.

Археологические раскопки показали, что поле находилось над несколькими ямами, которые были битком набиты тысячами терракотовых моделей солдат и боевых коней в натуральную величину.

Похоже, что миссия этой Терракотовой армии заключалась в охране близлежащего мавзолея Цинь Шихуанди, грозного первого императора династии Цинь, правившего с 221 по 210 год до нашей эры.

Часть некрополя, окружающего мавзолей, была исследована, но сама гробница императора так и не была открыта. Ни один человек, возможно, не заглядывал внутрь этой гробницы более 2000 лет.

Основная причина этой нерешительности заключается в том, что археологи обеспокоены тем, как раскопки могут повредить гробницу, потеряв важную историческую информацию. В настоящее время для проникновения в гробницу можно использовать только инвазивные археологические методы, что сопряжено с высоким риском нанесения непоправимого ущерба.

Ученые выдвинули идею использования определенных неинвазивных методов для осмотра гробницы. Одна из идей состоит в том, чтобы использовать мюоны, субатомный продукт столкновения космических лучей с атомами в атмосфере Земли, который может проникать сквозь структуры, подобные современным рентгеновским лучам. Однако, похоже, что большинство из этих предложений не спешат воплощаться в жизнь.

Кроме этого вскрытие гробницы может повлечь за собой гораздо более смертельные опасности. В отчете, написанном древнекитайским историком Сыма Цянем примерно через 100 лет после смерти Цинь Шихуанди, он объясняет, что гробница оборудована минами-ловушками, которые были разработаны, чтобы уничтожить любого злоумышленника.

– Были построены дворцы и живописные башни для сотни чиновников, а гробница была заполнена редкими артефактами и чудесными сокровищами. Ремесленникам было приказано изготовить арбалеты и стрелы, готовые стрелять в любого, кто войдет в гробницу. Ртуть использовалась для имитации ста рек, Янцзы и Хуанхэ, а также великого моря и была установлена для механического течения, – говорится в нем.

Даже если 2000-летнее луковое оружие выйдет из строя, то поток токсичной жидкой ртути может просто смыть любого. Это может показаться пустой угрозой, но ученые изучили концентрацию ртути вокруг гробницы и обнаружили значительно более высокие уровни, чем можно было бы ожидать на обычном участке земли.

В настоящее время гробница Цинь Шихуанди остается запечатанной, но не забытой. Когда придет время, возможно, благодаря развитию технологий, археологи смогут проникнуть в тайны гробницы, которой около 2200 лет.