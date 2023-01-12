 

Бои в Соледаре и Бахмуте: около 7,5 тысяч мирных жителей скрываются в подвалах и бомбоубежищах

12.01.2023, 7:55, Новости дня
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В украинских городах Соледаре и Бахмуте, где происходят наиболее интенсивные боевые действия, остаются тысячи мирных жителей.

Военное вторжение России в УкраинуОни не могут эвакуироваться, получить помощь и постоянно вынуждены скрываться в бомбоубежищах. Об этом со ссылкой на гуманитарных сотрудников на местах сообщил на брифинге в Нью-Йорке пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик.

По его словам, за минувшие дни в результате обстрелов в Донецкой области гражданские лица по обе стороны линии фронта погибли и получили ранения. Особо тяжелая ситуация сложилась в районе Соледара и Бахмута, где дома и объекты инфраструктуры разрушены или повреждены.

Около 7,5 тысяч мирных жителей, все еще находящихся в этих городах, из-за непрекращающихся обстрелов практически не могут покинуть подвалы и бомбоубежища.

– Из-за боевых действий возможность доставить им помощь или эвакуировать их крайне ограничена, – подчеркнул Дюжаррик.

Он также сообщил, что в районах Донецкой области, которые на данный момент контролируют российские военные, повреждения получили два важных объекта энергетической инфраструктуры.

– Кроме того, мы получаем сообщения об обстрелах образовательных учреждений по обе стороны линии фронта, – добавил Дюжаррик.

Отметим, постоянный координатор гуманитарной помощи ООН в Украине Денис Браун посетила пострадавшие в результате военных действий районы Харьковской области. Гуманитарный доступ к этим населенным пунктам значительно улучшился после того, как они вернулись под контроль Украины, однако ситуация там по-прежнему оценивается как сложная. Ее усугубляют морозы – температуры воздуха опустилась до -15 градусов по Цельсию.

Денис Браун встречается с представителями властей и общается с местными жителями, чтобы оценить гуманитарные потребности населения. Учреждения ООН планируют направить сюда помощь в ближайшее время.


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