 

CCTV: Экономика Германии пострадала от запрета на импорт российской нефти

12.01.2023, 7:45, Новости дня
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Экономика Германии пострадала от запрета на импорт российской нефти, сообщил китайский телеканал CCTV.

Телеканал выразил уверенность, что Германия не может восполнить свои запасы поставкой нефти из других стран, в частности, из Казахстана. В Китаем обратили внимание, что для транзита сырья из Казахстана требуется российский нефтепровод «Дружба». В результате, Берлин вынужден вести переговоры с Москвой по доставке нефти, передает РИА «Новости».

Малоэффективные меры немецких властей по борьбе с нехваткой сырой нефти спровоцировали критику не только со стороны граждан, но и среди представителей правительства. Как резюмировал телеканал, перспективы экономики Германии вызывают большое беспокойство.

Напомним, Казахстан собрался начать поставки нефти в Германию.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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