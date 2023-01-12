CCTV: Экономика Германии пострадала от запрета на импорт российской нефти

Экономика Германии пострадала от запрета на импорт российской нефти, сообщил китайский телеканал CCTV.

Телеканал выразил уверенность, что Германия не может восполнить свои запасы поставкой нефти из других стран, в частности, из Казахстана. В Китаем обратили внимание, что для транзита сырья из Казахстана требуется российский нефтепровод «Дружба». В результате, Берлин вынужден вести переговоры с Москвой по доставке нефти, передает РИА «Новости».

Малоэффективные меры немецких властей по борьбе с нехваткой сырой нефти спровоцировали критику не только со стороны граждан, но и среди представителей правительства. Как резюмировал телеканал, перспективы экономики Германии вызывают большое беспокойство.

Напомним, Казахстан собрался начать поставки нефти в Германию.

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