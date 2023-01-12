 

Рубль на открытии торгов Мосбиржи в четверг незначительно укрепился к доллару, сильно вырос к евро и подешевел к юаню

12.01.2023, 7:45, Новости дня
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Рубль на открытии торгов Мосбиржи в четверг по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов укрепился к доллару на 3,25 копейки, вырос к евро на 49,25 копейки и подешевел к юаню на 0,6 копейки.

Российская национальная валюта на открытии торгов Московской биржи в четверг по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов укрепилась к доллару на 3,25 копейки, до 68,7 рубля, выросла к евро на 49,25 копейки, до 73,51 рубля, и подешевела к юаню на 0,6 копейки, до 10,08 рубля, передает ТАСС.

Напомним, в среду вечером курс доллара на Мосбирже упал ниже 69 рублей.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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