Politico: Позиция канцлера ФРГ Шольца по вопросу передачи Украине танков зависит от позиции президента США Байдена
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Канцлер ФРГ Олаф Шольц вряд ли изменит свою скептическую позицию по поставкам Украине боевых танков, если обратный сигнал не подаст президент США Джо Байден, сообщило издание Politico со ссылкой на источники в правительственных кругах ФРГ.
Как отмечает издание, позиция Шольца сильно зависит от мнения президента США Джо Байдена, с которым канцлер ФРГ ранее тесно координировал свои действия. Издание напомнило, что на прошлой неделе оба лидера уже выпустили совместное заявление о поставках Киеву БМП и систем Patriot, передает ТАСС.
Ранее в Германии пожаловались на принуждение к передаче Украине танков.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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