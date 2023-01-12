 

В России вырос спрос на отопительные приборы

12.01.2023, 7:30, Разное
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С начала аномальных морозов россияне стали покупать отопительное оборудование на 43% чаще. Отмечается, что продажи товаров данной категории в шесть раз выросли в Екатеринбурге и Перми, в четыре раза — в Казани и Нижнем Новгороде.

Жители Петербурга покупали отопительное оборудование на 30% чаще, а москвичи — на 25%, отмечает RT. Кроме того, спрос вырос относительно января прошлого года.


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