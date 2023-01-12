В России вырос спрос на отопительные приборы
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С начала аномальных морозов россияне стали покупать отопительное оборудование на 43% чаще. Отмечается, что продажи товаров данной категории в шесть раз выросли в Екатеринбурге и Перми, в четыре раза — в Казани и Нижнем Новгороде.
Жители Петербурга покупали отопительное оборудование на 30% чаще, а москвичи — на 25%, отмечает RT. Кроме того, спрос вырос относительно января прошлого года.
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