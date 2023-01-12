 

Уникальные кадры: туристы сняли на видео роды кита

12.01.2023, 7:30, Разное
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Прогуливаясь на яхте вдоль побережья Калифорнии (США), туристы попали в невероятное приключение. Они стали свидетелями уникального явления, которое сняли на видео.

Под объективы смартфонов огромный кит родил детеныша. Изначально люди увидели пятно в воде и подумали, что к морскому млекопитающему подплыла акула, однако, присмотревшись, они поняли, что появился на свет появился малыш.

Правда малышом назвать детеныша кита невозможно. Взрослые особи весят до 40 тонн, а новорожденные способны ежедневно набирать до 20 килограммов веса, питаясь лишь материнским молоком.


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