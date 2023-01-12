Das Erste – вместо детей японцы всё чаще предпочитают заводить собак

В то время как низкая рождаемость продолжает оставаться проблемой для Японии, многие японцы предпочитают заводить домашних животных, а не детей, отмечает немецкий телеканал Das Erste. Большинство из них поясняют, что воспитывать собаку проще и дешевле, чем ребёнка, а некоторые уверены, что для того, чтобы люди охотнее обзаводились детьми, нужно сначала поднять уровень зарплат.



AP

Мини-платья, дозаторы для воды, здоровые закуски, всевозможные поводки — и кролики, которые садятся к вам на колени, чтобы их погладили. Генки и Канако кролики понравились особенно: в течение нескольких минут они оба обнимали пушистый мех кроликов, в то время как их взгляды устремлялись вдаль.

Животные были милыми, и это был прекрасный опыт, — дружно утверждают они оба. У пары, 40 и 35 лет, дома есть кошка, но нет ребёнка. «Это не было сознательным решением. Наличие домашнего животного не означает, что мы не хотим детей», — поясняют японцы. В любом случае, Канако считает, что любовь к домашнему животному такая же, как и к ребёнку, отмечается в материале Das Erste.

В случае с Миной, похоже, так оно и есть. Её маленький ши-тцу уже хорошо экипирован: «У него есть ошейник, шапочка, курточка с пришитым собачьим поводком поверх нижней одёжки и ещё светоотражатель».

В своей переноске собака удобно расположилась на нескольких подушках, согретая пушистым одеялом. Если маленькая собачка хочет пить, Мина нажимает на пластиковую бутылку на тележке, и вода поступает непосредственно во встроенную чашу. «Я трачу на свою собаку около 10 000 иен в месяц», — рассказывает Мина. Это около €70 — таким образом, Мина укладывается в сумму ниже среднего японского показателя расходов на собаку, который составляет €100 в месяц.

У 36-летней женщины собака живёт уже 14 лет. Ребёнка у неё нет, потому что нет и партнёра. «Я не замужем, и поэтому у меня нет детей, — поясняет она. — Но, конечно, ребёнок обходится дороже, чем домашнее животное».

И, возможно, быть родителем-одиночкой — для неё не вариант. В консервативной Японии родителям-одиночкам приходится нелегко не только в финансовом, но и в социальном плане. Но у многих женщин также нет желания бросать работу после рождения ребёнка, чего от них до сих пор часто ожидают, отмечает Das Erste.

У Хироюки и Аяко есть домашняя свинья — и ребёнок. Они считают, что семьи должны получать ещё большую финансовую поддержку: «Искусственное оплодотворение должно быть ещё больше распространено в Японии, и оно должно быть совершенно бесплатным».

Япония уже улучшила свои позиции в этом отношении, но всё ещё существуют препятствия к материнству — помимо того, что процедура часто не даёт результатов просто из-за возраста женщин.

В свои 30 и 27 лет Хана и Тацуя находятся в лучшем возрасте для рождения детей. Но пока они остановились на забавном дуэте собак, которых они возят по выставочному залу в тележке: «Вероятно, люди чаще предпочитают завести собаку, чем ребёнка — и это тоже очень приятно, а также немного похоже на воспитание ребёнка». Тем не менее в какой-то момент они хотели бы обзавестись потомством.

Такуму и Нозоми к такому решению ещё не пришли. Им 28 и 25 лет соответственно, они пара, но живут раздельно. У Нозоми уже есть собака, и она говорит, что воспитывать её гораздо легче, чем ребенка. «Я искала квартиру, куда я могла бы переехать с собакой. И то же самое с моими друзьями, среди них тоже много тех, кто живёт один с собакой», — рассказала девушка.

Такуму и Нозоми считают: чтобы иметь возможность рожать детей, сначала нужно повысить заработную плату. Об этом также говорит и премьер-министр Японии Фумио Кисида. Но на самом деле в прошлом заработная плата скорее падала, чем росла.

К июню правительство хочет представить новый план по увеличению рождаемости — и надеется, что тогда больше японцев решат завести ребенка, а не домашнее животное, заключает немецкий телеканал Das Erste.